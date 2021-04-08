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Шоу-бизнес
Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте

Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте

Филипп Киркоров отправил на праздник бывшей родственницы своих детей, а сам не пошел, чем подогрел слухи о конфликте.
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Внучке Примадонны Клавдии Земцовой исполнилось девять лет. Звездная семья устроила большой праздник по этому поводу, где собрались все самые близкие. Однако король отечественной эстрады на торжество не пришел, отправив вместо себя своих наследников. Это поступок подтвердил догадки поклонников, которые подозревают, что он сознательно игнорирует праздники семьи бывшей супруги. В одном из последних интервью Филипп Киркоров попытался объясниться.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Артист заявил, что Орбакайте для него очень близкий человек и ее дочь Клаву он считает настоящей принцессой, однако прийти он не мог. В тот день музыкант был задействован на съемках шоу "Маска", поэтому попасть в список гостей Киркорову не удалось. Однако его собственные дети – Мартин и Алла-Виктория прекрасно провели время в гостях у Орбакайте, поздно вернулись домой и даже не пошли на следующий день в школу.

Заботливый отец рассказал "Собеседнику", что переживает из-за пропусков занятий, которые у его детей иногда случаются, но в тот день он пожалел детей, так как знал, что они не выспались. К счастью, сегодня можно заниматься дистанционно. Дети музыканта посещают элитную московскую школу, а также многочисленные кружки. Филипп Киркоров не жалеет никаких денег на образование наследников и просто души не чает в отпрысках.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)


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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 17:48 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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