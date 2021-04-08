Серьезные проблемы: похудевший на 40 килограммов Шура не может принимать пищу

Певец Шура за десять месяцев похудел на 40 килограммов. На днях он перестал есть вообще.

Шура находится в ремиссии после рецидива онкологического заболевания. Он сильно поправился, когда проходил гормональную терапию. Никто не ожидал, что он снова станет настолько стройным. В последнее время он осунулся, щеки впали, а плечи стали острыми. Теперь поклонники обеспокоены экстремально худощавым телосложением артиста.

Шура объяснил, почему за десять месяцев сбросил 40 килограммов. как выяснилось, дело не только в стремлении артиста обрести былую стройность. Сейчас его вес составляет около 70 килограммов. Примерно в такой же весовой категории он был на заре своей карьеры.

Шура рассказал, что его худоба сейчас – результат проблем со здоровьем. Он дважды переболел раком. Сейчас еще и лишился зубов из-за некачественных протезов. Из-за того, что артист не может нормально пережевывать пищу, он стремительно теряет вес. Артист признался, что ест только йогурты и детское питание.

"Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать", — приводит слова Шуры Пятый канал.

Артист пытается как можно скорее решить проблему с зубами, ведь от этого зависит качество всей жизни. Сейчас Шура мечтает отправиться в ресторан и съесть огромный кусок мяса. Он сделает это сразу после установки имплантов зубов.