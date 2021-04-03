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Шоу-бизнес
"Кредит отдавать не будет": для Заворотнюк нашли вескую причину скрываться от приставов

"Кредит отдавать не будет": для Заворотнюк нашли вескую причину скрываться от приставов

В СМИ вновь мелькают заголовки о финансовых проблемах Анастасии Заворотнюк. Приставы разыскивают артистку для взыскания с нее долга.
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Последнее время новости об актрисе Анастасии Заворотнюк приходится собирать буквально по крупицам. Недавно в прессе стали распространяться данные о том, что судебные приставы возобновили поиски артистки, задолжавшей солидную сумму по кредиту.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Блогер Лена Миро в своем "Живом журнале" выразила мнение, что в связи с вышеизложенными фактами сейчас отечественное телевидение станет вещать о том, как тяжело Заворотнюк приходится из-за болезни. Светский обозреватель сослалась на слова врача, который принимал участие в лечении актрисы, Доктор заявил, что после операции Заворотнюк стала другим человеком.

Теперь, как считает Миро, это будет служить причиной для того, чтобы артистка скрывалась от приставов и не возвращала сумму задолженности. Якобы болезнь звезды сериалы "Моя прекрасная няня" не дает никаких оснований для взыскания с нее денежных средств. "Кредит отдавать не будет", — написала Миро в соцсети.

Блогер подчеркнула, что близкие Заворотнюк до сих пор не сообщали об официальном диагнозе знаменитости. По этой причине приписывать артистке какое-либо состояние нельзя, добавила Миро.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 12:37 Источник: Живой журнал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость679327
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Но она же болеет . Разве человек будет просто так придумывать себе такой страшный диагноз? Да и вообще, как можно до такого додуматься? Банки не прощают большие долги. Наивно на это рассчитывать. Заберут дом и выставят его на продажу. Там , где большие деньги, сантименты не предусмотрены.
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