"Кредит отдавать не будет": для Заворотнюк нашли вескую причину скрываться от приставов

В СМИ вновь мелькают заголовки о финансовых проблемах Анастасии Заворотнюк. Приставы разыскивают артистку для взыскания с нее долга.

Последнее время новости об актрисе Анастасии Заворотнюк приходится собирать буквально по крупицам. Недавно в прессе стали распространяться данные о том, что судебные приставы возобновили поиски артистки, задолжавшей солидную сумму по кредиту.

Блогер Лена Миро в своем "Живом журнале" выразила мнение, что в связи с вышеизложенными фактами сейчас отечественное телевидение станет вещать о том, как тяжело Заворотнюк приходится из-за болезни. Светский обозреватель сослалась на слова врача, который принимал участие в лечении актрисы, Доктор заявил, что после операции Заворотнюк стала другим человеком.

Теперь, как считает Миро, это будет служить причиной для того, чтобы артистка скрывалась от приставов и не возвращала сумму задолженности. Якобы болезнь звезды сериалы "Моя прекрасная няня" не дает никаких оснований для взыскания с нее денежных средств. "Кредит отдавать не будет", — написала Миро в соцсети.

Блогер подчеркнула, что близкие Заворотнюк до сих пор не сообщали об официальном диагнозе знаменитости. По этой причине приписывать артистке какое-либо состояние нельзя, добавила Миро.