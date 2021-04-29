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Кудрявцева выдала главный секрет Бузовой: Дико страдала

Кудрявцева выдала главный секрет Бузовой: Дико страдала

Лера Кудрявцева стала новой гостьей ютуб-шоу "Лучше – правду".
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Как призналась телеведущая, она не знает в нашем шоу-бизнесе пар, у которых был бы роман по контракту. Стоит отметить, что звезду и саму подозревали в фальшивой интрижке с певцом Сергеем Лазаревым, однако Лера Кудрявцева заявила, что испытывала к нему реальные чувства.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Также гостья программы "Лучше – правду" добавила, что искренне верит в любовь Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Артистка считает, что, по крайней мере, со стороны певицы все было действительно по-настоящему. "Я не знаю про Давида, потому что мы с ним не знакомы. Но мы знакомы с Олей Бузовой, я видела, как она переживала. Она у меня спрашивала: "Лера, ну что делать? Почему у меня все время так происходит?" – рассказала Кудрявцева.

По словам телеведущей, она дала подружке совет. Знаменитость отметила, что девушке стоит реже показывать свои чувства на публике. "Меньше светись", – добавила Лера Кудрявцева. Гостья программы заявила, что, даже если это все ложь, она не хочет снимать розовые очки – ей нравится верить в искреннюю любовь.

Лера Кудрявцева уверяет, что Ольга Бузова действительно переживала, несмотря на то, что на публике пытается казаться отстраненной и незаинтересованной в бывшем бойфренде.

"Оля дико страдала! Верю, что любила и, возможно, любит до сих пор", – заявила телеведущая.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 18:24 Источник: Лучше - правду ✓ Надежный источник
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Бред несёте, Лера. Про Ольгу и ее кобелей. А дочка у вас умница и красавица. Машу воспитывает талантливая учительница.
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