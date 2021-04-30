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Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника

Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника

Ольга Бузова довольно язвительно высказалась о преобразившемся Давиде Манукяне. Теледива считает, что ему нечем хвастаться.
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Певица прокомментировала похудение рэпера Давы. Возможно, исполнительнице обидно, что ее бывший мужчина после расставания с ней решил заняться собой и добился впечатляющего результата.

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Давид Манукян стал обладателем пресса с кубиками и эффектной мужественной фигуры. При этом он признался, что не потел в спортзале, чтобы стать таким красавчиком, а просто посетил в больнице пластического хирурга. Экс-любовник Ольги Бузовой даже озвучил имя врача, сделавшего ему липосакцию.

Артистка назвала его пресс "нарисованным". Теледива заявила, что против подобных вмешательств. Кроме того, звезде пришлось не по душе, что музыкант хвастался своим новым внешним видом, не приложив никаких усилий.

Рэпер Дава решил ответить Ольге Бузовой и разместил в своем инстаграм-аккаунте ссылку на пост своего хирурга. Медик утверждает, что люди как хотят, так и борются с изъянами своего тела. и это личное дело каждого.

Кроме того, бывший бойфренд Ольги Бузовой уверял, что решил сделать липосакцию по медпоказаниям. Помимо жира с живота Давид Манукян убрал его со спины и подбородка. На преображение исполнитель потратил, по слухам в Сети, порядка миллиона рублей.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 02:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

гостья
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От тупицы Бузовой смешно читать какие то претензии про фигуру,кубики тупорылая задумайся на мгновение сколько тебе лет ,совсем с головой плохо ,зачем ей какое то соревнование, с прессом ИДИОТКА тебе пора рожать ,семья нужна,а ты дебилка про какие совсем не нужные вещи задумываешься , Бузова все играет на публику с лепестками роз ,якобы и почему то она встречается с каким то тайным ухажером , ПОЧЕМУ? Зачем бузова себя выставляет дурой ,когда явно про тайного ухажера вранье, ,просто смериться надо,что она не нужна никому ,А салюты надо ей запускать пусть тупая смотрит ,это психика дурная
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