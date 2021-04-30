Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника

Певица прокомментировала похудение рэпера Давы. Возможно, исполнительнице обидно, что ее бывший мужчина после расставания с ней решил заняться собой и добился впечатляющего результата.
Давид Манукян стал обладателем пресса с кубиками и эффектной мужественной фигуры. При этом он признался, что не потел в спортзале, чтобы стать таким красавчиком, а просто посетил в больнице пластического хирурга. Экс-любовник Ольги Бузовой даже озвучил имя врача, сделавшего ему липосакцию.
Артистка назвала его пресс "нарисованным". Теледива заявила, что против подобных вмешательств. Кроме того, звезде пришлось не по душе, что музыкант хвастался своим новым внешним видом, не приложив никаких усилий.
Рэпер Дава решил ответить Ольге Бузовой и разместил в своем инстаграм-аккаунте ссылку на пост своего хирурга. Медик утверждает, что люди как хотят, так и борются с изъянами своего тела. и это личное дело каждого.
Кроме того, бывший бойфренд Ольги Бузовой уверял, что решил сделать липосакцию по медпоказаниям. Помимо жира с живота Давид Манукян убрал его со спины и подбородка. На преображение исполнитель потратил, по слухам в Сети, порядка миллиона рублей.
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