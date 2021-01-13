"Я безумно расстроена": новогодние праздники обернулись для Рапунцель провалом

После новогодних праздников многие знаменитости признались, что поправились на несколько килограммов. То же самое случилось и с Аленой Рапунцель, которая прославилась благодаря реалити-шоу "Дом-2". И если набор веса у многих связан с перееданием, то звезда телейстроки вовсе не понимает, почему так произошло.
Рапунцель рассказала, что специально употребляла праздничные блюда в небольших количествах, поэтому, встав на весы, она не ожидала увидеть плюс три килограмма. "Я безумно расстроена", – призналась брюнетка, выразив надежду, что не только она поправилась после Нового года.
Также звезда "Дома-2" отметила, что не знает, как быстро вернуться в форму, поэтому поинтересовалась у поклонниц. Пока интернет-пользователи делились советами, девушка успела посетить фитнес-клуб.
Напомним, в конце лета прошлого года Алена Рапунцель покинула реалити-шоу "Дом-2". Несмотря на это, интерес к ней не угасает. За инстаграм-аккаунтом брюнетки следят более одного миллиона человек. В основном, звезда телейстройки публикует фото и видео с сыном от экс-возлюбленного, участника скандального проекта – Ильи Яббарова.
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