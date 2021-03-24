"Я боюсь": Яббаров из "Дома-2" грозится закопать ребенка бывшей любовницы в лесу

Прославившийся на телевидении Илья Яббаров попал в эпицентр скандалов. Поклонникам мужчины известно, что у него есть наследница Владислава от первого брака и сын Богдан от Алены Рапунцель. Внезапно на "Первом канале" появилась экс-возлюбленная Ильи Ирина, которая воспитывает девятилетнюю дочь Викторию. Женщина заявила, что девочка является еще одной наследницей звезды "Дома-2". По ее словам, Викторию мучают приступы эпилепсии, а знаменитый отец бросил ребенка на произвол судьбы.
Ирина объявила, что Илья Яббаров вел себя крайне агрессивно во время ожидания малышки. Женщина рассказала, что он душил и избивал ее во время беременности. Также она сообщила, что экс-возлюбленный стыдится больного ребенка, скрывает его существование. "Он говорит, что если дам интервью, то убьет меня, а ребенка вывезет в лес и закопает. Я боюсь", — призналась Ирина.
В эфире передачи "На самом деле" обнародовали результат ДНК-теста, который исключил родство между больной девочкой и Ильей Яббаровым. Участник "Дома-2" не был этому удивлен, так как многократно подозревал экс-избранницу в изменах. Однако отсутствие родства между девятилетней Викторией и звездным мужчиной не отменяет страшных слов Яббарова об убийстве и подтвержденных фактов домашнего насилия с его стороны.
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