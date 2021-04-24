"Что ей уже там прикрывать?": Савичева встала грудью за осрамленную Долину

Персоны отечественного шоу-бизнеса продолжают комментировать бурный скандал Ларисы Долиной с Валей Карнавал, который произошел на съемках ютуб-шоу "Музыкалити". Исполнительница песни "Погода в доме" публично обесценила вокальные способности звезды сервиса "ТикТок", чем вызвала негодование поклонников 19-летней блогерши и получила в свой адрес немало агрессивных посланий. Певица Юлия Савичева решила поддержать Ларису Долину и сделала заявление на этот счет.
По словам финалистки проекта "Фабрика звезд 2", Вале Карнавал следовало прислушаться к словам народной артистки России. Юлия Савичева утверждает, что Лариса Долина достигла таких профессиональных высот, которые позволяют ей выражать собственное мнение без прикрас. "Что ей там уже прикрывать и пытаться кому-то что-то мягко постелить?" — объявила поп-дива.
Исполнительница хита "Прости за любовь" уверена — Лариса Долина стала первой участницей "Музыкалити", которая не стала скрывать правду. Согласно позиции Юлии Савичевой, профессиональный артист обязательно должен уметь петь по нотам и выступать ради удовольствия публики. Певица считает, что выходить на сцену только ради финансовой выгоды недопустимо, так как это не приводит ни к чему хорошему.
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