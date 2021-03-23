"Пьяный начал ломиться в дверь": Савичева испытала настоящий ужас

Исполнительница призналась поклонникам, что страдает редкой фобией, корни которой растут из ее детства. Звезда боится неожиданных и громких звуков. В своем Инстаграм-аккаунте Юлия Савичева поведала историю происхождения этого страха.

Когда Юлия была еще 3-летней малышкой и жила с родителями в Кургане, как-то ночью к ним в квартиру стал ломиться пьяный незнакомец. Папы девочки в то время не было дома, и Юлия сильно испугалась. В ужасе ребенок спрятался под кроватью. Но вскоре вернулся глава семьи, который быстро разобрался с мужчиной – оказалось, тот всего лишь перепутал подъезд.

Несмотря на счастливый исход, Юлия не забыла о пережитом страхе. Постепенно он перерос в специфическую фобию, названия которой звезда до сих пор не знает. Исполнительница призналась, что особенно ярко этот страх проявляется на съемках различных праздничных передач, когда все вокруг кричат, открывают шампанское и взрывают хлопушки. У нее в такие минуты начинают трястись руки и ноги, поэтому певица всегда предупреждает режиссеров об этой своей особенности.

В ответ на откровения звезды фанаты также поделились своими многочисленными и разнообразными фобиями. Оказалось, что страх перед резкими звуками знаком многим россиянам. Также фолловеры от души похвалили детское фото звезды, которым она сопроводила свой рассказ. Публика заметила, что с самого детства Юлия Савичева была очень хорошенькой.