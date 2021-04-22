Скрытная Шейк впервые показала совместное фото с дочерью

Пользователи уверены, что кадр снят отцом малышки, популярным актером Брэдли Купером.

С самого рождения девочки папарацци не давали покоя ее родителям. Ирина Шейк никогда не стремилась спрятать ее от всех, но и сама старалась лишний раз не демонстрировать ребенка. Однако кадры с прогулок все равно проникали в Сеть.

Теперь, видимо, супермодель решила, что пора начинать показывать дочку миру. Она выложила совместную фотографию с четырехлетней Леей. Наследница попала на фото не полностью. Судя по всему, во время фотосессии мамы она внезапно захотела взять ее за руку, а родительница не смогла отказать. Этот трогательный момент и запечатлен на фото.

Стильные кадры были сделаны перед очередным показом бренда Burberry. "Фото сделано папочкой", – подписала Ирина Шейк, чем окончательно сбила с толку публику. Разгорелось бурное обсуждение.

"Ничего себе, Брэдли снимал?", "Брэдли Купер!", "Фото сделано папочкой...теперь остается только мечтать, что тем самым", "Это что, вы снова вместе? Ура!", "Брээд!", "Кто папочка то? Брэд снова?", "Папочка умеет фотографировать", "Хоть бы Брэдли снова", – писали они. Некоторые не согласились с основной версией. Они посчитали, что подпись является провокационной и никак не связана с отцом Леи.

