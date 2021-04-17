"Меня жалеть не нужно!": Долина учинила скандал на популярном шоу

Знаменитая вокалистка устроила разбор полетов на съемках телепрограммы. Лариса Долина бурно отреагировала на критику известного певца.

Недавняя стычка Ларисы Долиной с блогером Валей Карнавал только воодушевила народную артистку России на новые конфликты. Исполнительница шлягера "Погода в доме" охотно выражает негатив на публике, провоцируя окружающих на словесные перепалки. На днях звезда показала твердый характер на популярном телевизионном проекте "Ну-ка все вместе!". Лариса Долина попала в состав членов жюри шоу и обрушилась на музыканта Михаила Гребенщикова.

Исполнитель хита "Танцы-обниманцы" оценил выступление одного из участников шоу, отметив, что оно его не задело за душу. Лариса Долина была возмущена словами коллеги и обратилась к нему с провокационным заявлением. "Мне вас жаль от души!" — бросила певица заговорившему артисту. Михаил Гребенщиков задумался о том, чтобы выразить и свою жалость к оппонентке, но она его остановила. "Меня вот как раз жалеть не нужно!" — едко выразилась недовольная вокалистка.

Результат не заставил себя ждать — между Михаилом Греенщиковым и скандальной звездой разгорелась возмутительная перепалка. Выпуск шоу "Ну-ка все вместе!", где Лариса Долина заговорила о жалости к себе, выйдет в эфир 18 апреля на канале "Россия 1". Зрителям предстоит проанализировать поведение народной артистки России, которая инициативно влезает в споры с персонами шоу-бизнеса.