"Меня жалеть не нужно!": Долина учинила скандал на популярном шоу

Недавняя стычка Ларисы Долиной с блогером Валей Карнавал только воодушевила народную артистку России на новые конфликты. Исполнительница шлягера "Погода в доме" охотно выражает негатив на публике, провоцируя окружающих на словесные перепалки. На днях звезда показала твердый характер на популярном телевизионном проекте "Ну-ка все вместе!". Лариса Долина попала в состав членов жюри шоу и обрушилась на музыканта Михаила Гребенщикова.
Исполнитель хита "Танцы-обниманцы" оценил выступление одного из участников шоу, отметив, что оно его не задело за душу. Лариса Долина была возмущена словами коллеги и обратилась к нему с провокационным заявлением. "Мне вас жаль от души!" — бросила певица заговорившему артисту. Михаил Гребенщиков задумался о том, чтобы выразить и свою жалость к оппонентке, но она его остановила. "Меня вот как раз жалеть не нужно!" — едко выразилась недовольная вокалистка.
Результат не заставил себя ждать — между Михаилом Греенщиковым и скандальной звездой разгорелась возмутительная перепалка. Выпуск шоу "Ну-ка все вместе!", где Лариса Долина заговорила о жалости к себе, выйдет в эфир 18 апреля на канале "Россия 1". Зрителям предстоит проанализировать поведение народной артистки России, которая инициативно влезает в споры с персонами шоу-бизнеса.
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