Более 30 наследников: откровения плодовитого Сафронова вызвали оторопь

Художник давно известен своей любвеобильностью. Однако такого не ожидал никто.

Через пару дней деятелю искусства исполнится 65 лет, и за это время он успел многое. Помимо того, что Сафронов – действительный член Российской Академии художеств и заслуженный художник Российской Федерации, он еще и многодетный отец.

На счету Никаса Степановича только два брака. Первый союз был совсем недлительным, а второй просуществовал около года и завершился в 2002 году. Свобода вполне ему по душе, но последствия бывают разными.

Так, Никас Сафронов заявил, что всех своих дам сердца никогда не считал. Однако теперь у него невероятно большое количество детей. В цифре художник не совсем уверен, но утверждает, что лишь официально объявившихся у него около 30 человек. О судьбе остальных он ничего не знает.

Своих наследников художник никогда не воспитывал, а сейчас общается лишь с несколькими из них. Счастливцами оказались сын Лука, которому Никас искренне признается в любви, Дима, объявившийся из Таллина, дочь Юля, законный сын Стефано, Александр. Деятель искусства старается компенсировать время, проведенное не вместе, помощью детям.

Теперь Никас Сафронов говорит, что готов к браку. О существовании его единственной и неповторимой спутницы неизвестно ничего, но ранее в интервью Лере Кудрявцевой он отмечал, что он – свободный человек и всегда готов "искуситься".