Никас Сафронов пожаловался на баснословную квартплату: За свет 24 тысячи

Многие звезды жалуются на то, что коммунальная плата становится слишком высокой. По слухам, Максим Галкин отдает за обеспечение своего замка больше ста тысяч рублей в месяц. Плата Никаса Сафронова за квартиру в Москве скромнее, однако тоже довольно высокая.

По словам художника, у него есть отдельный человек, который следит за счетами. Как отметила знаменитость в беседе с журналистами, оплачивать услуги ЖКХ приходится не только за себя, но и за братьев. "Даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске", – отметил Никас Сафронов.

При этом художник считает, что в России в целом довольно лояльная система квартплаты. Например, должников не выселяют, а дают время на то, чтобы восполнить неуплату. Впрочем, сам Никас Сафронов, по его словам, еще ни разу не просрочивал "платежки", хотя суммы в них порой бывают довольно внушительными.

Как отметил художник, в его мастерской всегда горит свет, поэтому счета за электроснабжение особенно велики. "В месяц только за свет 24 тысячи рублей", – пожаловался Никас Сафронов.

Напомним, ранее в шоу "Звезды сошлись" художник отметил, что после смерти планирует оставить все свое имущество не наследникам, а государству. Ранее он обещал, что большую часть движимого и недвижимого состояния передаст сыну Луке Затравкину. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" пианист отметил, что сам предложил отцу завещать все России.

"Обсуждение домов, убранств, туалетов обесценивает саму личность и вклад исторического персонажа. Здесь настолько высок уровень самой личности, что вот эти меркантильные элементы должны уйти на второй план", – отметил Лука Затравкин в беседе с "Дни.ру".

