"Правда вскроется": Шурыгина попала в клинику

Диана Шурыгина поделилась с поклонниками своей болью. Девушка в подавленном состоянии из-за ссоры с возлюбленным.

Звезда ток-шоу в своем инстаграм-аккаунте сообщила, что снова направляется в больницу. При этом Диана Шурыгина не уточнила, в какую именно и почему, но дала понять, что ей очень плохо.

Возможно, скандальная знаменитость вновь вернется в реабилитационную клинику, откуда недавно вышла. Причиной такого решения стала ссора с бойфрендом, миллионером Денисом Ребровым.

Девушка рассказала, что они серьезно поругались. По дороге в лечебницу Диана Шурыгина вспомнила, что ее предупреждали о том, что роман с парнем не продлится долго. Якобы что-то должно было всплыть о Денисе. Блогер отметила, что они были вместе четыре года, и она вытерпела все испытания благодаря умению прощать.

Напомним, недавно Диана Шурыгина попала в рехаб, где пробыла некоторое время. Поклонники предполагали, что звезда ток-шоу пристрастилась к запрещенным веществам и алкоголю. Но знаменитость и ее близкие не стали комментировать слухи. Блогер отмечала, что у нее депрессия.

Как писали "Дни.ру", девушка прославилась после истории с изнасилованием, которая случилась с ней в 2016 году. Ее история наделала много шума после того, как Диана Шурыгина появилась в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

