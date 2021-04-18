Стас Садальский влепил пощечину онкобольному Юрию Николаеву

69-летний Стас Садальский неожиданно высказался в адрес всеми известного Юрия Николаева. Актер театра упрекнул онкобольного коллегу из-за его "бородавок и старческих родинок".

Если верить словам артиста, онкобольной телеведущий перестал следить за собой и буквально "покрылся" возрастными изменениями. По мнению Садальского, в подобном возрасте не стоило бы пренебрегать "уколами красоты".

Сам же Станислав Юрьевич посещает косметологов и пластических хирургов, чтобы выглядеть свежее и моложе. А вот Юрий Николаев лишь достойно принимает перемены во внешности и продолжает борьбу с тяжелым недугом.

Более того, Садальский обнародовал видео, сделанное на очередном приеме у специалистов, и сослался на внешний вид телезвезды. Таким образом он хотел объяснить важность инъекций.

"Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача. Элемент профессии, обязательно! Чтобы не быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках", – написал актер.

Многочисленная аудитория не простила подобную реплику Станиславу Юрьевичу. Большинство завалило артиста негативными комментариями, напомнив о серьезных проблемах ведущего Первого канала.

Ко всему прочему, Юрий Николаев сейчас ведет активную борьбу с онкологией. Публика подметила, что, в отличие от Садальского, он не говорит неприятности о коллегах, не бегает по шоу в поисках заработка и не меняет женщин как перчатки.