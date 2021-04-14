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"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия

"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия

51-летняя Анжелика Варум вспомнила о сложном периоде в своей жизни и непростых отношениях с матерью.
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Знаменитая певица стала гостьей ютуб-проекта "вМесте" и откровенно рассказала его зрителям о своем детстве, юности и не всегда простых отношениях с родителями. Девочка всегда очень ценила собственную свободу, и переходный возраст, случившийся позже обычного – в 15-16 лет, дался ей особенно тяжело. Анжелика Варум вспомнила неприятный эпизод из того периода, когда маме даже пришлось поднять на нее руку.

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В тот памятный день девушка вместо подготовки к экзаменам без родительского позволения ушла в кино и вернулась домой поздно. Мама дождалась дочь и спросила, где та пропадала. Бунтовавший подросток откровенно ответил, как было на самом деле. При этом дочь дерзко добавила, что ей "наплевать" на то, что мама не разрешила. Именно тогда она неожиданно получила от родительницы пощечину. Это был единственный раз, когда мама подняла на будущую звезду руку.

Воспитание не позволило Варум ответить матери тем же, но этот случай она запомнила. А позже произошел еще один неприятный инцидент. Когда мама сказала девушке, что в ее доме она должна подчиняться всем ее правилам, Анжелика просто собрала вещи и уехала в столицу. Вскоре после этого у будущей звезды начались проблемы со здоровьем. Девушка стала испытывать панические атаки, она не могла дышать, и мама нашла врача, который ей помог. С тех пор Анжелика Варум не переносит никаких медикаментов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 09:58 Источник: Ютуб, "вМесте" ✓ Надежный источник

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