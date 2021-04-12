Звезда "Бриллиантовой руки" обнаружена мертвой

Актриса прожила длинную и яркую жизнь. В этом году ей исполнилось бы 98 лет. За плечам у звезды несколько десятков кинокартин, но есть одна роль, которую помнит каждый зритель: блистательная ведущая показа мод в легендарном фильме "Бриллиантовая рука", благодаря которой мы точно знаем, во что превращаются брюки "легким движением руки".
Известно, что артистку обнаружили в ее апартаментах на проспекте Вернадского. Там она жила вместе со своей наследницей Людмилой Голубицкой. Как сообщает "Пятый канал", причина смерти и детали трагического события пока уточняются. Ранее Людмила рассказывала, что знаменитая мама страдает провалами в памяти, а также у нее диагностирована болезнь Альцгеймера.
Напомним, впервые красавица Серафима Холина появилась на экранах в фильме Юлия Райзмана. Тогда ей достался лишь крошечный эпизод. Позднее у актрисы было и множество других, но лишь одна навсегда осталась в сердце каждого. Харизматичная ведущая модного показала и ее диалог с героем Андрея Миронова завоевали всенародную любовь.
Позднее артистка решила попробовать себя в новом амплуа. Она стала озвучивать фильмы. Так, ее голосом до сих пор говорят героини Софи Лорен, Энн Фрэнсис, Моники Витти и многих других мировых звезд.
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