"Стану мамой": молодящаяся Успенская рассказала о скором прибавлении

Сейчас главная боль исполнительницы прошла, она помирилась с любимой дочерью. Теперь у артистки появился новый повод задуматься о пополнении.

Любовь Успенская призналась, что странное поведение наследницы было вызвано наркотической зависимостью. Теперь все конфликты и скандальные появления на телешоу в прошлом, что стало очевидно перед днем рождения звезды. Тогда Татьяна Плаксина решилась поздравить маму весьма необычным способом.

В своем личном блоге она опубликовала фотографию, на которой они вместе сидят на земле и целуются в губы. Многие сочли публикацию весьма трогательной, другие же возмутились. По мнению некоторых пользователей, подобное проявление эмоций не совсем нормально. "Так не должны вести себя мать и дочь", – комментировали они.

Однако, несмотря на высказывания злых языков, в семье царит полная идиллия. Видимо, Татьяна Плаксина навела маму на мысль о том, что главное в жизни все-таки не работа, а семья, и артистка задумалась об еще одном ребенке. 67-и летняя певица внезапно для всех сделала громкое заявление.

Она подчеркнула, что многие ее взрослые коллеги активно рожают и воспитывают, а она точно не хуже и тоже может это себе позволить. В пример артистка привела Аллу Пугачеву и Эммануила Виторгана. "Может стану мамой", – поделилась Любовь Успенская. Насколько серьезны намерения звезды пока неясно, но, видимо, скоро в Сети снова появится новая волна обсуждений позднего материнства.

