"Лентяйке понадобились деньги": слившейся в объятьях с дочерью Успенской отказались верить

Отношения Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной последние годы были непростыми. После череды скандалов они наконец помирились.

В течение прошлого года поклонники с замиранием сердца следили за развитием отношений артистки и ее наследницы. 30-летняя Таня внезапно сбежала Америку и оттуда рассказывала о том, что родительница долгие годы ее подавляла. При этом поведение девушки вызвало некоторые вопросы: она гуляла по городу босиком, публиковала пространные тексты и не скрывала пристрастия к запрещенным веществам.

Любовь Успенская не понимала, почему дочь, которой она пыталась дать все самое лучшее, так ее ненавидит. Теперь, кажется, в семье наступил мир. Несколько недель назад артистка рассказала, что Татьяна Плаксина позвонила ей в начале года, и они восстановили общение.

Теперь, судя по всему, мать и дочь встретились лично. В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала снимок с наследницей. Артистка и ее девочка нежно обнимаются и целуются. При этом Таня сидит в футболке с портретом Любови Успенской.

Однако поклонники отказались верить в примирение. В комментариях под кадром народ поливает Плаксину грязью, считая, что девушка вернулась к матери под крыло лишь потому, что у нее закончились деньги.

"О доця вернулась) наверное одумалась) хотя вряд-ли (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Че опять?", "И опять все на камеру, в этом ли несчастье ваше было", "Лентяйке дочке понадобились деньги , пыл искусства– пропал", "Не по Тане взрослая самостоятельная жизнь, ну да ладно", "Эта не благодарная доченька, такая и будет ничего не изменится, деньги кончились вот и вспомнила про мамочку сразу", "Поняла что без мамы она в принципе никто!" – написали в комментариях.