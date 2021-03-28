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Шоу-бизнес
Успенская потратила два миллиона на пластику

Успенская потратила два миллиона на пластику

Похоже, что певица не перестает гнаться за идеальной фигурой и старается поддерживать уже достигнутый результат. Накануне стало известно, сколько Любовь Успенская отдала за обновленную пятую точку.
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Несколько лет подряд солистка занималась лишь своим лицом. Артистка спокойно ложилась под нож и корректировала возрастные изменения. Сейчас же пластический хирург певицы решил спуститься чуть ниже и добрался до ягодиц.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

По словам врача 67-летней Любови Успенской, звезда не скупится на новые формы. Накануне она распрощалась с двумя миллионами и приобрела подтянутую фигуру. Для того, чтобы придать ягодицам артистки упругость, медики взяли жир с ее живота, стало известно в новом выпуске программы "Ты не поверишь!".

Несмотря на прекрасный внешний вид Успенской, многочисленная аудитория постоянно ее критикует. Поклонники сетуют, что кумир не может остановиться и злоупотребляет различными инъекциями и уколами красоты.

"Первый раз отказали, анализы были не очень. Но она пересдала. У нее, в принципе, своя фигура хорошая. А этим жиром мы снова добавляем бодрость", – заверил пластический хирург.

Поговаривают, что перекаченное лицо Любови Залмановны вызывает лишь отвращение. Однако сама певица не комментирует подобные возгласы. Она только продолжает обращаться к специалистам и обретать сказочную молодость.

Более того, Успенская перестала скрывать количество и название своих процедур. Исполнительница охотно делится контактами мастеров и марками чудотворных косметических средств.

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Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 12:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь Успенская показала молодого друга

комментарии

Ответить:

Гость661499
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Не надо осуждать женщин в возрасте за то, что они хотят выглядеть моложе своих лет. Что в этом плохого? Это Молодые должны оставаться с естественной природной внешностью. Но они, к сожалению, выбирают другой путь и поэтому все выглядят одинаково. Нос у всех , как у Майкла Джексона . Это же уродливо, как можно не понимать этого? Губы у всех одинаковы. Вон бывшая жена Аршавина хотела стать красивее, а получилось, что сломала себе жизнь. Такие «специалисты» тоже есть. После этого случая все молодые должны быть очень осторожны с пластикой. А Любови Успенской всего хорошего, удачи.
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