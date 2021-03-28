Успенская потратила два миллиона на пластику

Несколько лет подряд солистка занималась лишь своим лицом. Артистка спокойно ложилась под нож и корректировала возрастные изменения. Сейчас же пластический хирург певицы решил спуститься чуть ниже и добрался до ягодиц.
По словам врача 67-летней Любови Успенской, звезда не скупится на новые формы. Накануне она распрощалась с двумя миллионами и приобрела подтянутую фигуру. Для того, чтобы придать ягодицам артистки упругость, медики взяли жир с ее живота, стало известно в новом выпуске программы "Ты не поверишь!".
Несмотря на прекрасный внешний вид Успенской, многочисленная аудитория постоянно ее критикует. Поклонники сетуют, что кумир не может остановиться и злоупотребляет различными инъекциями и уколами красоты.
"Первый раз отказали, анализы были не очень. Но она пересдала. У нее, в принципе, своя фигура хорошая. А этим жиром мы снова добавляем бодрость", – заверил пластический хирург.
Поговаривают, что перекаченное лицо Любови Залмановны вызывает лишь отвращение. Однако сама певица не комментирует подобные возгласы. Она только продолжает обращаться к специалистам и обретать сказочную молодость.
Более того, Успенская перестала скрывать количество и название своих процедур. Исполнительница охотно делится контактами мастеров и марками чудотворных косметических средств.
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