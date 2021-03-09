Стал известен неутешительный диагноз Александра Маршала

Ранее сообщалось, что бригаду скорой помощи вызвала супруга музыканта. Наталья заметила первые признаки недомогания и сразу подумала об инсульте. Любящая жена не стала терять ни минуты и обратилась за помощью к специалистам.
Поговаривали, что Александра Маршала госпитализировали из загородного коттеджа в Барвихе. Именно там ему неожиданно стало плохо. Многочисленная аудитория пыталась выведать, что же случилось с певцом.
Выяснилось, что жизни Маршала больше ничего не угрожает. Врачи выдали весьма позитивное заключение и успокоили родственников артиста. По словам медиков, проблемы со здоровьем были вызваны нарушением кровообращения мозга.
Согласно информации журналистов, Александру Маршалу поставили диагноз "вертебро-базилярная недостаточность". Известно, что последствия подобного состояния лечатся, хоть и требуют пристального внимания специалистов.
Певца уже выписали из клиники и отправили домой. Там он и будет проходить восстановительный комплекс. Исполнитель даже вышел на связь с поклонниками и поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта.
Напомним, что несколько лет назад Александр Маршал пережил серьезную операцию на позвоночник. Тогда у артиста вылезла межпозвоночная грыжа из-за которой один из позвонков раскрошился. Осколок стал давить на нервные окончания и вызывать у певца дикую боль.
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