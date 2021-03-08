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Шоу-бизнес
Одетая в грязные отрепья Милла Йовович с треском провалилась

Одетая в грязные отрепья Милла Йовович с треском провалилась

Милла Йовович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Папарацци застали врасплох американскую кинозвезду Миллу Йовович. Артистка вышла в свет в удручающем образе.
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Несмотря на то, что модные провалы в мире звезд уже не редкость, когда знаменитости пренебрегают своим внешним видом, это оборачивается для них весьма плохо. На днях Милла Йовович попалась с поличным — голливудская актриса вышла на улицы Парижа в неприличном для артистки виде. Звезду засняли фотографы в неожиданный момент, когда она совершала променад.

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45-летняя Милла Йовович была в растянутой черной водолазке, надетой на голое тело. Все бы ничего, но тонкий материал одежды и ее дешевый покрой подчеркнули физиологические особенности груди женщины, а также непрезентабельные складки в районе подмышек. Более того, водолазка была изрядно поношенной и испачканной — на ней видны катышки и светлые волоски неизвестного происхождения.

Никакого макияжа на лицо Милла Йовович не наносила, сделав ставку на черную защитную маску, которая сделала артистку практически неузнаваемой. Немытые волосы с засаленными корнями она скрепила сзади крабом для волос. Снимки опубликовало издание Getty Images. После того, как кадры актрисы в неподобающем виде попали в Сеть, ее репутация подкосилась. Поклонники звезды надеются, что Милла Йовович еще наверстает упущенное, порадовав их элегантными нарядами, и начнет уделять своему имиджу больше внимания.

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Автор: 8 марта 2021, 14:41 Источник: Getty Images ✓ Надежный источник
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