Стала известна стоимость могилы Кобзона

Золотому голосу было всего 80 лет, когда ярым фанатом пришлось с ним проститься. Тогда стоял вопрос о почетном захоронении певца. Однако родственники Иосифа Кобзона так не обеспечили ему достойное пристанище.
Могила советской звезды оказалась не на элитном Новодевичьем или его филиале Троекуровском кладбище. Стоит отметить, что на Востряковском кладбище похоронены ближайшие родственники Иосифа Давыдовича. Об этом рассказала сестра артиста Гелена Кандель.
"Спустя некоторое время наша мама приехала на могилу моего мужа и, показывая на место рядом с кустами, сказала: "Я буду похоронена здесь", – призналась женщина.
Позже Иосиф Кобзон приобрел там место не только для матери, но и как почетный гражданин Москвы и народный артист СССР попросил, чтобы и его похоронили рядом с ней.
После смерти маэстро всплыли неприятные подробности. Требовалось всего на метр больше места, чем выделили для похорон Иосифа Давыдовича. Вдове Кобзона пришлось заплатить миллион рублей за этот кусочек земли.
Родственники до сих пор негодуют, почему никто не позаботился об этом, ведь певец явно заслуживал большего. Сестра артиста добавила, что сейчас уже сама приобрела несколько метров земли возле могилы мамы. Родовое захоронение все-таки вышло.
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