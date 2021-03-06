Стала известна стоимость могилы Кобзона

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Семья всеми известного исполнителя спустя несколько лет решилась на откровенный разговор. Выяснилось, что народного артиста так и не удалось похоронить на элитном кладбище.

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