Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Суббота
6 марта
Лента новостей
04:01
"Помолодела на 25 лет": 65-летнюю Долину перепутали с дочерью
02:02
Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть
23:59
"Хотели уничтожить": разъяренная Маркл обвинила Миддлтон в "сливе" интимной информации
23:19
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
21:52
"Кислотный актив": эксперт оценил отношения России и Белоруссии
21:45
Житель Балашихи обустроил в своей квартире нарколабораторию
21:34
Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае
21:19
Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду
21:06
При взрыве на заводе в Златоусте погиб многодетный отец-одиночка
20:54
Дебошира Солнцева упрятали в клинику для алкоголиков
20:39
Внучка 83-летней Немоляевой оказалась ее дочерью
20:09
"За то, что русский": в Екатеринбурге избили помощника депутата
19:40
Арсений Бородин нашел оправдание своему запою
19:33
Под Кемерово машина после ДТП залетела на крыши другим
19:27
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:14
Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике
18:53
"Боря обещал приехать": тяжелобольной Моисеев заигрывает с вдовой Кобзона
18:24
Шикарные виллы на берегу океана и бизнес-класс: как отдыхает потерявшая работу Бородина
18:00
Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной
17:41
"Какая-то одна порода": Бондарчук рассказал об отношении Андреевой к свекрови
17:18
Ни стыда ни совести: Садальский влез в разборки Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
17:13
"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой
16:40
"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать": известный актер о жуткой трагедии в семье
16:35
Операций было много: ставший отцом Бондарчук о мучениях ребенка
16:11
Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии: Раньше замерзнет ад
16:11
Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный
16:00
Рвущаяся к камерам Муцениеце устроила потасовку на красной дорожке
15:51
Не послушал взрослых: случайно вылетевший на сцену сын Преснякова произвел фурор
15:47
Мать раскрыла правду об осквернении могилы Жанны Фриске
15:08
"Почему я это делаю?!": Стоянов устроил истерику на съемках с Олейниковым
14:35
Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов
14:26
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
14:16
Части россиян грозит отключение интернета – подробности
14:10
"Мне хотелось познакомиться": женатый Меладзе пожаловался на скудную личную жизнь
14:05
"Какая-то женская озабоченность": Борисова о новом романе Волочковой
13:57
В Госдуме предложили платить пенсионерам по 30 тысяч рублей
13:42
В Тюмени мошенники обокрали жившую в будке женщину-инвалида
13:12
Внебрачный сын? Известный актер высказался о родстве с Охлобыстиным
13:05
Специалист предрек снижение цен на мясо птицы и яйца в России
13:04
119 травм и страшная кончина: советского Брюса Ли забили до смерти
13:00
Стилист Лисовец назвал три самые модные вещи весны 2021 года
12:58
В Раде назвали провальной кампанию Зеленского по вакцинации украинцев: Готовимся к голоду!
12:36
В Японии создали телефон для звонков на тот свет
12:34
Попала в свой же капкан: несговорчивую вдову Марьянова заставили горько пожалеть
12:09
Ученые связали риск заражения коронавирусом с полом человека
12:05
Серьезная операция: изувеченная дочь Успенской ляжет под нож
12:01
Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость
11:54
Елена Яковлева получила телеграмму от Владимира Путина
11:48
Вышедшего на свободу скопинского маньяка не пустили в гостиницу
11:33
"Морщинистая тетка в возрасте": располневшая Боня вызвала оторопь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены
Журналист Троицкий: Если Лукашенко не уйдет в отставку до конца года – я побреюсь налысо
"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой
Работник кладбища сообщил о похищении останков Жанны Фриске: Выдернули тело из могилы
"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего
Сын Яковлевой с изуродованным лицом потряс россиян фотографиями
Шоу-бизнес
"Помолодела на 25 лет": 65-летнюю Долину перепутали с дочерью

"Помолодела на 25 лет": 65-летнюю Долину перепутали с дочерью

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне ахнули от преображения Ларисы Долиной. Многие недоумевает: как певице удалось повернуть время вспять?
прочитано 473 раза

Дочь знаменитости Ангелина Миончинская опубликовала ее свежее фото. На нем артистка выглядит едва ли не ровесницей наследницы.

ПО ТЕМЕ

Исхудавшая Долина потрясла народ

"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Это ты или мама??? Что, черт подери, происходит?", "Помолодела на 25 лет", "Ухоженная, шикарная, восхитительная!", – высказались поклонники исполнительницы. Они сошлись во мнении, что певица ежедневно становится все моложе.

Наследница Ларисы Долиной заверила, что снимок матери не был обработан в фоторедакторе. Звезда запечатлена в черном элегантном наряде, с кудрями, ниспадающими по плечам и с красивым макияжем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от family circus �� (@dolinalina)

Лариса Долина говорила о том, что изменения в ее внешности связаны с ведением правильного образа жизни. В течение пандемии коронавируса артистке удалось отдохнуть. Она утверждает, что даже не сидела на диете.

Однако в Сети ходят слухи о том, что Лариса Долина все-таки похудела и преобразилась не без помощь специалистов. По слухам, исполнительница недавно провела в специализированной клинике месяц. Якобы певица отдыхала в VIP-палате. Говорят, она выложила за омоложение круглую сумму – порядка миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 6 марта 2021, 04:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

Гость 1234
Пожаловаться Ответить
Мария Иоланта Вильчур
Шикарно! Это экспонат музея Мадам Тюссо.! Какая красотища, даже хоронить жалко. Формалина не пожалели? Фотошоп- это прекрасно, правда кисти грубые использовали, а почему лоб забыли отполировать? Вы в жизни её видели? Пожёванная как мошонка после семяизвержения.
Послушал КАПКАН в ее исполнении и еще одного парня. Блеск дуэт.
КЛИСТИР ЗА КОММЕНТ
Пожаловаться Ответить
Мария Иоланта Вильчур
Шикарно! Это экспонат музея Мадам Тюссо.! Какая красотища, даже хоронить жалко. Формалина не пожалели? Фотошоп- это прекрасно, правда кисти грубые использовали, а почему лоб забыли отполировать? Вы в жизни её видели? Пожёванная как мошонка после семяизвержения.
ВЫНЬ ПАЛЕЦ ИЗ ШОПЫ, ТЫ ДРИЩЕШЬ
Мария Иоланта Вильчур
Пожаловаться Ответить
Шикарно! Это экспонат музея Мадам Тюссо.! Какая красотища, даже хоронить жалко. Формалина не пожалели? Фотошоп- это прекрасно, правда кисти грубые использовали, а почему лоб забыли отполировать? Вы в жизни её видели? Пожёванная как мошонка после семяизвержения.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой

Певец Игорь Наджиев раскрыл интересный факт
Шоу-бизнес

"Убежала от слез": Кабаева сделала заявление о расставании

Она долго боролась

Шоу-бизнес

119 травм и страшная кончина: советского Брюса Ли забили до смерти

Артисту было 35 лет
Шоу-бизнес

Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов

Певица опубликовала видеообращение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+