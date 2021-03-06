"Помолодела на 25 лет": 65-летнюю Долину перепутали с дочерью

Дочь знаменитости Ангелина Миончинская опубликовала ее свежее фото. На нем артистка выглядит едва ли не ровесницей наследницы.
"Это ты или мама??? Что, черт подери, происходит?", "Помолодела на 25 лет", "Ухоженная, шикарная, восхитительная!", – высказались поклонники исполнительницы. Они сошлись во мнении, что певица ежедневно становится все моложе.
Наследница Ларисы Долиной заверила, что снимок матери не был обработан в фоторедакторе. Звезда запечатлена в черном элегантном наряде, с кудрями, ниспадающими по плечам и с красивым макияжем.
Лариса Долина говорила о том, что изменения в ее внешности связаны с ведением правильного образа жизни. В течение пандемии коронавируса артистке удалось отдохнуть. Она утверждает, что даже не сидела на диете.
Однако в Сети ходят слухи о том, что Лариса Долина все-таки похудела и преобразилась не без помощь специалистов. По слухам, исполнительница недавно провела в специализированной клинике месяц. Якобы певица отдыхала в VIP-палате. Говорят, она выложила за омоложение круглую сумму – порядка миллиона рублей.
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