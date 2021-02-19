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"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян

"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этом году Ларисе Александровне исполнится 66 лет. Поклонники часто восхищаются сохранностью артистки и интересуются, как ей удается поддерживать такую прекрасную форму.
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Сама Долина не ведет социальные сети. Многочисленные проекты, гастроли и преподавание отнимают у звезды все силы. Однако кумира миллионов зрителей можно часто увидеть в блоге дочери или любимых визажистов.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Недавно звездный стилист Наталья Панченко опубликовала роскошную фотографию артистки. Она предстала перед подписчиками свежей и сияющей. Длинные серьги, фиолетовый топ с открытыми плечами, пышная укладка, выразительные стрелки и яркая помада сделали исполнительницу просто неузнаваемой. Многие отметили, что создается ощущение, будто Ларисе Долиной снова не больше сорока лет.

Стилист рассказала, что уже в конце апреля в "Крокус Сити Холл" певица даст концерт в сопровождении блистательного ансамбля под управлением Юрия Башмета и Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана. Поклонники живо отреагировали на новую публикацию.

"Роскошная Лариса Александровна!", "Какая женщина, мечта поэта", "Боже, ей снова 40!", "Глаз не оторвать", "Какая дива!", "Она просто девочка", "Богиня красоты", – восхищались обожатели. Однако некоторые скептики заподозрили, что дело может быть не только в грамотном макияже и свете. "Если её так сделали хирурги, то топ", – писали сраженные пользователи.

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Автор: 19 февраля 2021, 12:35 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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