Исхудавшая Долина потрясла народ

Исполнительница хита "Погода в доме" увлеклась новым трендом, который популярен среди российских звезд. Отечественные знаменитости стремятся выглядеть моложе своих лет, прибегая к самым разным манипуляциям: от обычной покраски волос до опасных пластических операций. Лариса Долина от них не отстает – в последнее время эстрадную джазовую певицу будто подменили. Это окончательно дала понять ее дочь Ангелина. Женщина опубликовала в инстаграм-канале удивительные снимки своей 65-летней матери.
На кадрах, которыми поделилась Ангелина, артистка выглядит заметно помолодевшей и преобразившейся. Перед камерой певица предстала в обтягивающем черном комбинезоне с золотым металическим поясом, подчеркивающим ее стройную фигуру. Поверх основного наряда Лариса Долина надела длинную белую мантию, которая похожа на вуаль. Не обошлась такая фотосессия без яркого макияжа – звезда сделала акцент на глаза и подчеркнула скулы румянами. Эффектный образ дополнила прическа – артистка соорудила на голове объемный начес.
Преображение знаменитой певицы вызвало в Сети ажиотаж. "Невероятно хороша! Время повернула вспять!", "Лариса Александровна самая настоящая королева. Этот взгляд, эти неповторимые черты лица. Это незаконно быть такой красивой!", – объявили россияне в комментариях к снимкам с Ларисой Долиной.
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