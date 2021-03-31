Знаменитая актриса Кирстен Данст объявила о второй беременности

В семье Кирстен Данст вот-вот начнутся радостные хлопоты. В 2018 году звезда родила сына Энниса, а сейчас снова готовится произвести дитя на свет. О своей беременности голливудская актриса сообщила с помощью профессиональной съемки для американского журнала. Кирстен Даст принимала участие в фотосессии совместно со звездой "Малифисенты" Эль Фаннинг и кинодивой Рашидой Джонс.
По заказу Кирстен Данст сшили роскошное кружевное платье, в котором артистка элегантно предстала перед камерой в "интересном положении". Дизайнеры не случайно спроектировали наряд в таком стиле — платье похожего силуэта звезда носила, когда была беременна первым ребенком.
Артистка удачно позировала перед камерой Софии Копполы. Эта известная женщина-режиссер уже давно сотрудничает с Кирстен Данст. Кинодива снималась в ее картинах "Мария-Антуанетта" и "Девственницы-самоубийцы". Копполу и Данст также связывает многолетняя дружба, им приятно проводить время вместе.
Напомним, актриса замужем за Джесси Племонсом с 2017 года. До этого звезда более четырех лет строила отношения с артистом Гарретом Хедлунгом, но это не увенчалось успехом. Сейчас Кирстен Данст чувствует себя счастливой и вовсю принимает поздравления с беременностью.
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