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Большое горе: смерть жены разрушила планы Аркадия Инина

Большое горе: смерть жены разрушила планы Аркадия Инина

Аркадия Инина все знают как писателя, актера, юмориста, педагога. Поэтому страшная новость, которая пришла сегодня, стала для всех шоком.
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Аркадию Инину идет 83-й год. С 1960 года он был женат на Инне Ивановой. 61 год – удивительное для артистической среды постоянство! В прошлом году они отмечали "бриллиантовую" свадьбу – 60 лет вместе. Тогда, конечно, никто не знал, что этот праздник – последний совместный у них.

"Сегодня утром Инночки не стало, – сообщила "Дни.ру" близкая подруга семьи. – Это большой удар для Аркадия. У них было столько планов, но смерть все разрушила".

Причин и других подробностей кончины пока не сообщается. Известно лишь, что Аркадий Инин был соседом по подъезду в писательском доме с драматургом, сценаристом и ведущим "Кинопанорамы" Далем Орловым, которой ушел из жизни в феврале. Они дружили семьями, Даль Константинович всегда помогал Аркадию Яковлевичу в заботах о больной супруге. Два года назад Орлов и сам овдовел...

Интересно, что настоящая фамилия Аркадия Инина – Гуревич. Ининым же он стал, когда женился на Инне Ивановой. В знак особой любви. Хотя она, в свою очередь, в отличие от двух сыновей, отказалась потом взять фамилию Инина, заявив: "Инна Инина — это уж слишком даже для жены юмориста".

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Аркадий Инин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 18:26
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