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Ноя. 12, 2017
просмотры: 123

Под Москвой простились с Задорновым

567

В Подмосковье прошла церемония прощания с юмористом Михаилом Задорновым. Планировалось, что мероприятие будет закрытым, но в конце концов поклонники получили возможность почтить память покойного. Dni.Ru собрали фотографии с места событий.

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