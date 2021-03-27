Певицу Бейонсе ограбили в США

Злоумышленники прокрались в помещения с личным имуществом звезды уже два раза за март. Неизвестные утащили дорогие сумки и наряды Бейонсе. Кроме того, воры унесли и вещи одного из стилистов исполнительницы
Полиция Лос-Анджелеса занимается расследованием этих преступлений. Пока стражи порядка не нашли воришек.
Отметим, американская певица Бейонсе активно ведет свой инстаграм-аккаунт. За ее жизнью наблюдают более 170 миллионов фолловеров со всего мира. Поэтому любые изменения в жизни знаменитости моментально оказываются в центре внимания.
Бейонсе Жизель Ноулз – певица в стиле RnB, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. Она является обладательницей 28 премий "Грэмми". Это рекордное достижение среди женщин. По данным звукозаписывающей компании Sony, ее диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.
Напомним, певица Бейонсе является многодетной матерью. У нее трое наследников. Это дочери Блю Айви Картер, Руми и сын Сэр.
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