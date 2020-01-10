Певица Бейонсе приняла соблазнительную позу

За жизнью исполнительницы в социальных сетях следят более 137 миллионов человек со всего мира. Конечно, артистке приходится держать планку одной из самых сексуальных женщин современности. Она часто радует фолловеров откровенными фотосессиями.
Недавно Бейонсе рекламировала в своем микроблоге модный бренд одежды. На снимке в ее инстаграм-аккаунте звезда позирует в соблазнительной позе, сидя на велосипеде. Артистка изящно изогнула спину, выпятив упругую пятую точку.
Нельзя сказать, что на знаменитости много одежды. Главной целью было показать боди – собственно, в него и облачилась Бейонсе. Ее наряд был бардового цвета, как и завершающие дерзкий аутфит сапоги на шпильке, сообщает Пятый канал.
Откровенное фото взбудоражило воображение фолловеров. "Как бы я хотел быть великом!", "Самая удивительная, как всегда! Ты всех превзошла", "Я не знаю лучшей женщины!" – написали восторженные поклонники.
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