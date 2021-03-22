"Не самая главная новость": Волочкова наплевала на тяжелобольного Урганта

Балерина призналась, что для нее это на сегодняшний день не самая главная новость. Она добавила, что многие россияне болеют коронавирусной инфекцией.
Анастасия Волочкова заявила, что ей абсолютно все равно. При этом она объяснила причину такого наплевательского отношения к тяжелому недугу Ивана Урганта. По словам звезды, у ее любимого человека день рождения, поэтому для нее это сегодня важнее всего.
Как писали "Дни.ру", о своем заболевании шоумен сообщил в "Твиттер". Фолловеры ведущего пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые из них пошутили, что теперь знаменитости придется вести свою программу на Первом канале из дома.
Напомним, не так давно Анастасия Волочкова разошлась с возлюбленным и уже успела завести новый роман. Личность своего кавалера она держит в секрете. Мужчина везде значится как "любимый". Примечательно, но многие россияне считают, что "королева шпагата" водит публику за нос и вовсе ни с кем не встречается. Звезда же не реагирует на нападки хейтеров и сомнения скептиков.
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