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Шоу-бизнес
"В полотенчике после душа": Цыганова ошарашила похабной историей о Кобзоне

"В полотенчике после душа": Цыганова ошарашила похабной историей о Кобзоне

Звезда шансона Вика Цыганова поведала о щекотливой ситуации, которая произошла с ней и Иосифом Кобзоном. Знаменитый артист хотел уединиться с певицей в неформальной обстановке.
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В эфире шоу "Секрет на миллион" Вика Цыганова сделала немало шокирующих признаний. Одно из них связано с воспоминаниями об Иосифе Кобзоне, который неровно дышал к симпатичной коллеге. Как-то раз во время гастролей народный артист сделал решительный шаг — начал откровенно домогаться Вику Цыганову. Звезда шансона отвергла знаменитого мужчину, однако это не прошло для нее бесследно.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Все началось с того, что Иосиф Кобзон поселился через стенку от знаменитой певицы, в смежном номере. Вика Цыганова начала получать от пылкого соседа сигналы — мужчина навязчиво колотил рукой по стене, пытаясь добиться внимания артистки. Звезда шансона решила разобраться, что происходит в номере Кобзона и почему он не дает ей уснуть. "Стучу в дверь, а там Иосиф Давидович почти ни в чем, в полотенчике, видимо, после душа", — объявила певица. Она рассказала, что сосед пригласил ее в номер попить чаю тет-а-тет, намекая на пикантное продолжение общения, но получил твердый отказ.

По словам Вики Цыгановой, своим поведением она нанесла артисту болезненный удар. Иосиф Кобзон не привык слышать "нет", поэтому сделал все, чтобы избежать дальнейших контактов с артисткой. Звезда шансона уверена — целых 20 лет она провела в небытии без телеэфиров и концертов, потому что Иосиф Кобзон замолвил словечко.

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Иосиф Кобзон. Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС/ТАСС
Автор: 21 марта 2021, 14:28 Источник: НТВ/"Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

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