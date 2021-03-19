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Шоу-бизнес
Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" Рапунцель тает на глазах

Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" Рапунцель тает на глазах

Ольга Рапунцель, получившая известность благодаря шоу "Дом-2", в прошлом году стала мамой во второй раз. Летом 2020-го в семье девушки и ее супруга Дмитрия Дмитриенко родилась еще одна девочка.
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После вторых родов фигура участницы популярного проекта заметно изменилась. За время беременности она набрала больше десяти килограммов. После появления наследницы блогер заявила, что не планирует срочно садиться на диету в попытках вернуть прежний вес. Знаменитость отметила, что дочь находится на грудном вскармливании, поэтому она не готова рисковать здоровьем малышки ради красоты.

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Однако через несколько месяцев Ольга Рапунцель все же решилась сесть на диету. В декабре звезда призналась, что планирует избавиться от лишних кило в рекордные сроки. Тогда экс-участница "Дома-2" отметила, что хочет сбросить 15 килограммов за два месяца.

После трех месяцев диеты Ольга Рапунцель наконец показала результат. В личном блоге девушка опубликовала видео, на котором демонстрирует изменившиеся пропорции фигуры. Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" тает на глазах.

Рапунцель подняла толстовку и акцентировала внимание зрителей на спортивных штанах, которые теперь ей стали свободны в области талии. Блогер не уточнила, на сколько килограммов ей удалось похудеть, однако отметила, что стала меньше на размер.

Напомним, первую дочь Ольга Рапунцель родила в 2018 году. Процесс проходил в прямом эфире, и за появлением малышки на свет следили миллионы телезрителей. Вторая дочь блогера также появилась в прямом эфире – экс-участница телестройки транслировала происходящее в инстаграм-аккаунте.

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Фото: instagram.com/olyarapunzel
Автор: 19 марта 2021, 04:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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