Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" Рапунцель тает на глазах

После вторых родов фигура участницы популярного проекта заметно изменилась. За время беременности она набрала больше десяти килограммов. После появления наследницы блогер заявила, что не планирует срочно садиться на диету в попытках вернуть прежний вес. Знаменитость отметила, что дочь находится на грудном вскармливании, поэтому она не готова рисковать здоровьем малышки ради красоты.
Однако через несколько месяцев Ольга Рапунцель все же решилась сесть на диету. В декабре звезда призналась, что планирует избавиться от лишних кило в рекордные сроки. Тогда экс-участница "Дома-2" отметила, что хочет сбросить 15 килограммов за два месяца.
После трех месяцев диеты Ольга Рапунцель наконец показала результат. В личном блоге девушка опубликовала видео, на котором демонстрирует изменившиеся пропорции фигуры. Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" тает на глазах.
Рапунцель подняла толстовку и акцентировала внимание зрителей на спортивных штанах, которые теперь ей стали свободны в области талии. Блогер не уточнила, на сколько килограммов ей удалось похудеть, однако отметила, что стала меньше на размер.
Напомним, первую дочь Ольга Рапунцель родила в 2018 году. Процесс проходил в прямом эфире, и за появлением малышки на свет следили миллионы телезрителей. Вторая дочь блогера также появилась в прямом эфире – экс-участница телестройки транслировала происходящее в инстаграм-аккаунте.
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