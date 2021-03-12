Бузова побила потерявшую влияние Рудковскую

Исследование проводилось за период с марта 2020-го по март 2021-го. Компания назвала двадцатку самых влиятельных женщин в медиапространстве. Семь первых мест заняли представительницы власти.
Возглавила список главный санитарный врач Анна Попова, что и не удивительно, учитывая пандемию коронавируса. Вторую строчку заняла дипломат Мария Захарова, за ней расположилась Татьяна Голикова.
На восьмой строчке оказалась первая женщина из шоу-бизнеса – ей стала Ольга Бузова. Девятую строчку заняла Алла Пугачева. Десятку замкнула молодая спортсменка и восходящая телезвезда Алина Загитова. Евгения Медведева расположилась на 15-й строчке.
А вот продюсер Димы Билана оказалась на последнем месте. Ольга Бузова побила в рейтинге потерявшую влияние Яну Рудковскую на целых 12 позиций. Стоит отметить, что в аналогичном списке за 2020-й супруга Евгения Плющенко была на две строки выше.
Впрочем, звезду это не расстраивает. Она похвасталась достижением перед подписчиками своего блога. "Снова в топ-20", – отметила Яна Рудковская.
Напомним, ранее продюсеру досталось за плохие манеры. Звезду пригласили на роскошный ужин Louis Vuitton. Позируя фотографу, артистка поставила сумку на стол рядом с едой и угощениями. В комментариях пользователи Сети тут же укорили Яну Рудковскую за пренебрежение правилами этикета и отметили, что так делать не положено.
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