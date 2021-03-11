Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой

Тогда Ольга обвинила рэпера в неуважительном отношении к ней, изменах и домашнем насилии. Дава отмалчивался до последнего, но потом назвал поступок артистки настоящим предательством. В начале месяца его выписали из больницы, после чего он посвятил несколько "историй" бывшей избраннице и выразил надежду на то, что они однажды спокойно сядут рядом и поговорят. Видимо, звезде это больше не нужно.
С недавних пор Бузова практически не говорит о своей личной жизни, а на вопросы журналистов отвечает неохотно. Однако внимательные подписчики сразу же раскусили кумира. Недавно она показала роскошный букет белых роз, который получила в честь праздника. Поклонники тут же начали гадать, от кого же теперь принимает цветы дива.
Многие уверены, что ответ на этот вопрос у них есть. В тот же день похожий букет выставил в Сеть футболист Артем Зуев. Пользователи предположили решили, что именно он – новый возлюбленный певицы. Подливает масло в огонь и тот факт, что ранее об их романе уже ходили слухи.
Напомним, спортсмен посетил мероприятие в честь дня рождения Ольги. Тогда, судя по всему, случилась одна из больших ссор Бузовой и Манукяна. По некоторым данным, именно футболист помог диве пережить тяжелое расставание с Давой.
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