Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой

Еще недавно вся страна наблюдала за тем, как тяжело исполнительница переживала разрыв с Давидом Манукяном. Видимо, теперь все забыто.

Тогда Ольга обвинила рэпера в неуважительном отношении к ней, изменах и домашнем насилии. Дава отмалчивался до последнего, но потом назвал поступок артистки настоящим предательством. В начале месяца его выписали из больницы, после чего он посвятил несколько "историй" бывшей избраннице и выразил надежду на то, что они однажды спокойно сядут рядом и поговорят. Видимо, звезде это больше не нужно.

С недавних пор Бузова практически не говорит о своей личной жизни, а на вопросы журналистов отвечает неохотно. Однако внимательные подписчики сразу же раскусили кумира. Недавно она показала роскошный букет белых роз, который получила в честь праздника. Поклонники тут же начали гадать, от кого же теперь принимает цветы дива.

Многие уверены, что ответ на этот вопрос у них есть. В тот же день похожий букет выставил в Сеть футболист Артем Зуев. Пользователи предположили решили, что именно он – новый возлюбленный певицы. Подливает масло в огонь и тот факт, что ранее об их романе уже ходили слухи.

Напомним, спортсмен посетил мероприятие в честь дня рождения Ольги. Тогда, судя по всему, случилась одна из больших ссор Бузовой и Манукяна. По некоторым данным, именно футболист помог диве пережить тяжелое расставание с Давой.

