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Шоу-бизнес
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти

Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти

Владимир Турчинский. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Турчинский был рекордсменом, одним из самых сильных людей планеты. Он планировал жить до ста лет, но судьба распорядилась иначе. Спортсмена и телеведущего не стало 16 декабря 2009 года в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал инфаркт.
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У бодибилдера остались двое детей от разных браков. Старший сын появился на свет в союзе с толкательницей ядра и девятикратной чемпионкой мира по армрестлингу Ириной. Первый брак стал для спортсмена не самым удачным. Изначально семья была против того, чтобы парень женился на девушке значительно старше него, но Владимир Турчинский настоял на своем. В 1986 году у пары родился сын, которого назвали Ильей в честь богатыря из русских сказок.

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Поначалу все было хорошо, и супруги жили душа в душу. В конце 80-х – начале 90-х спортсмен увлекся американским футболом и даже выиграл единственный чемпионат СССР по американскому футболу. В это же время он подрабатывал охранником у знаменитостей, например, был бодибилдером у Дмитрия Маликова.

Однако время было сложное, и бытовые проблемы копились, в итоге супруги приняли решение разойтись. Несмотря на развод, Владимир Турчинский продолжал участвовать в жизни сына. Илья, как и отец, начал заниматься армреслингом, причем довольно успешно – в его копилке несколько побед регионального уровня.

После школы парень поступил в ПТУ и получил специальность автомеханика, а затем отправился в армию. Илья решил связать свою жизнь со службой родине и подал документы в академию МВД, работал кинологом, а позднее занялся администрированием охранных систем. Владимир Турчинский предлагал сыну свою помощь в трудоустройстве, но тот хотел всего добиться сам.

Сейчас Илья Турчинский живет довольно обособленно. Он не дает интервью, а его страницы в соцсетях закрыты от посторонних. С младшей сестрой Ксюшей, которая появилась на свет, когда ему было 13 лет, не общается.

Владимир Турчинский. Фото:Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com

Забавный факт: первая и третья жены Владимира Турчинского – полные тезки. Ирина после окончания РГГУ тоже связала свою жизнь со спортом. Девушка участвовала в телепроектах "Форт Боярд", "Большие гонки", а в шоу "Взвешенные люди" была тренером команды "красных", с февраля 2016 года ведет "Утро-спорт" в передаче "Новое утро" на НТВ.

В 1999 году в семье Турчинских родилась дочь, которую назвали Ксенией. Когда спортсмена не стало, малышке было всего десять лет. В одном из интервью девушка призналась, что долго не могла справиться с потерей родителя. "Я держалась молодцом. Заплакала впервые через очень долгое время. Могу сказать одно: в такой ситуации тебе не поможет ни один тренинг, ни даже религия. Лечат только время и работа", – рассказала Ксения Турчинская.

Отец с детства внушал ей, что его успех не имеет к ней никакого отношения, поэтому всего в этой жизни она должна добиться сама. Ксения уверена, что от папы ей достался сильный характер. С ранних лет дочь спортсмена занималась танцами и даже входила в сборную России по хип-хопу.

Посла школы Ксюша хотела поступить в Высшую школу экономики, но ей предложили поработать моделью в Китае. Девушка решила воспользоваться шансом и отправилась в Поднебесную. Через год дочь Турчинского вернулась в Россию и подала документы на продюсерский факультет МХАТ.

Сейчас Ксения работает по специальности, занимается фотографией и продолжает пробовать себя в качестве модели. "Сейчас я знаю, что ничто не дается просто так, и только упорным трудом можно добиться успеха", – говорит Турчинская.

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Автор: 10 марта 2021, 13:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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