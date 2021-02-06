Вскрылись скандальные подробности отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера после разрыва

В Сети появилась новая информация о том, в каких отношениях сейчас состоят Ирина Шейк и Брэдли Купер. Об итогах четырехлетнего романа российской модели и голливудского актера заявил их хороший знакомый.

Летом 2019 года стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Звездная пара не сумела спасти любовь и сохранить гражданский брак. Поклонники переживали, что после разрыва модель и артист будут конфликтовать, но этого не случилось. Недавно выяснилось, что Шейк и Купер продолжают тесно общаться, поводом для этого выступает их общая трехлетняя дочь Лея. Инсайдер издания "Us Weekly" поведал о подробностях партнерского контакта Ирины и Брэдли.

"У них здоровые отношения, они глубоко уважают друг друга, что делает процесс взаимопонимания более слаженным и спокойным. Сейчас им лучше дружить", – заявил близкий знакомый Купера и Шейк. По словам инсайдера, общий ребенок стал для звездных родителей главной ценностью, из-за которой они не устраивают разборок и скандалов. Модель и актер стараются планировать рабочий график так, чтобы оба могли проводить достаточно времени вместе с маленькой Леей. Ирина и Брэдли очень любят дочь и безмерно рады ее существованию.

В настоящее время Ирина Шейк состоит в отношениях с арт-дилером Вито Шнайдером. В профессиональной деятельности мужчина выступает посредником между покупателями и продавцами произведений искусства. В прошлом избранник Ирины Шейк крутил романы с Лив Тайлер, Деми Мур, Хайди Клум и другими звездными красотками.