"Разве так можно?": наступившую на голову матери Шейк разнесли в пух и прах

Ирина Шейк необычно поздравила родительницу с днем рождения. 35-летняя российская супермодель публично обратилась к Ольге Шайхлисламовой.

Звезда подиумов посвятила важному событию пост в своем инстаграм-аккаунте. "Счастливого дня рождения, мамылзик", – пренебрежительно-шуточно подписала фотографии с матерью Ирина Шейк.

На снимках родственницы позировали, держа друг друга в объятиях. На некоторых кадрах Ольга предстала на отдыхе одна. Женщина расположилась на шезлонге у столика с различными блюдами.

Впрочем, один из кадров вызвал резко негативную реакцию у фолловеров. На нем Ирина Шейк поставила ногу прямо на голову матери, пока та спускалась в воду по деревянной лестнице.

"Я, наверное, чего-то не понимаю. Разве так можно с мамой?", "Ирина, как посмела?", "Зачем так? Где же уважение к старшим?", – недоумевают подписчики. Вместе с тем, поклонники супермодели присоединились к поздравлениям ее родительницы. Они пожелали Ольге Шайхлисламовой крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Напомним, с 2015 по 2019 годы Ирина Шейк встречалась с голливудским красавцем Брэдли Купером. Она подарила возлюбленному дочь Лею в 2017-ом. Расставание пары поклонники пережили с трудом. Они обвинили в случившемся Леди Гагу, которая тогда сблизилась с актером во время работы над фильмом "Звезда родилась".