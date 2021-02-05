"Дело возобновлено": Петросян вновь дерется за имущество со Степаненко

Очередные разбирательства назначены на 11 марта этого года. "Да, экспертиза действительно закончена, дело возобновлено", – сообщил адвокат артиста Сергей Жорин. Он добавил, что они уже ознакомились с материалами экспертизы.
Теперь предстоит подробное изучение и разбор документов. Поклонники бывших супругов уверены, что такой длительный срок экспертизы связан с колоссальным размером богатств, нажитых парой в браке.
Однако Сергей Жорин с подобными утверждениями не согласен. Защитник Евгения Петросяна заявил, что речь не идет о баснословных суммах. Просто экспертиза совпала с периодом пандемии коронавируса, а это заметно усложнило работу.
Напомним, брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут в 2018 году. И почти сразу же начались судебные тяжбы, касающиеся раздела их имущества.
Спустя 13 месяцев юморист, не дожидаясь завершения судебного процесса о разделе имущества с экс-супругой, женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020-го народный артист РСФСР обзавелся сыном. Малыша назвали Ваганом, в честь покойного дедушки.
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