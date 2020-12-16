"Все счета арестованы": Степаненко подложила Петросяну свинью

Евгений Петросян счастлив в новых отношениях со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Весной у пары родился ребенок, которого назвали в честь отца юмориста Ваганом. Как отметил близкий друг пары, не исключено, что скоро в семье появится еще один малыш.

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