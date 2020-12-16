"Все счета арестованы": Степаненко подложила Петросяну свинью

Писатель Георгий Териков общается с юмористом на протяжении 50 лет, последнее время они видятся почти каждый день. По словам сатирика, новорожденный сын артиста – замечательный и очень смешной мальчик. "Сейчас очень похож на Женю!" – уверяет коллега.
Как отметил писатель, рождение ребенка изменило Татьяну Брухунову – девушка стала какой-то серьезной. По словам друга, Евгений Петросян и вся его семья переболели коронавирусом, но, к счастью, все прошло в относительно легкой форме, и теперь все здоровы.
Георгий Териков заявил, что уже давно не общался с Еленой Степаненко, однако считает, что у нее все хорошо. При этом писатель отметил, что был шокирован желанием бывшей жены артиста провести ДНК-тест после известия о рождении Вагана. Коллега также не отрицает, что у Евгения Петросяна могут быть еще дети. "В 75 лет все возможно, и в 80 бывает в порядке. Это дело нехитрое", – говорит сатирик.
Правда, вероятно, какое-то время юморист все же не будет спешить с рождением еще одного наследника. Все-таки времена нынче непростые, а концертов у него совсем нет, да и расставание с бывшей женой не прошло бесследно.
"У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко", – заявил Георгий Териков.
По словам писателя, Евгений Петросян не жалуется, денег в долг не просит и даже дарит дорогие подарки. Вероятно, у артиста есть некоторые накопления. "Говорю ему: мол, Жень, может, тебе надо денег подбросить? Он всегда отвечает: "Да нет, справлюсь!" – поделился Териков.
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