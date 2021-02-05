"Один держал, второй раздевал": пострадавший Светлаков рассказал о страшном

Журналисты спросили у артиста, откуда на его шее такой большой порез. "Когда-то была программа "Сам себе режиссер", и там снимали ролики в рубрику "Слабо". И я тоже пробовал, на шее начал писать это слово и только букву "С" успел написать, но потерял сознание", – пошутил Светлаков.
Однако потом он все же поведал эту увлекательную историю. Оказалось, что след на теле связан со страшным событием. "Это напоминание о Свердловске 90-х годов", – отметил Сергей. "Все по классике: ночь, позднее возвращение с репетиции КВН и два силуэта с ножом. Один держал, а второй раздевал. Куртку сняли, а я брыкался. Классика жанра", – вспомнил он.
Оказалось, что у происшествия были и другие последствия. "Я уже шрам на себе не замечаю, но периодически вспоминаю, что у меня был другой голос. Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали", – заявил актер.
Отметим, Сергей Светлаков также объяснил, почему ушел с "ТНТ". Он прокомментировал, что хотел делать что-то свое, продюсировать, а на канале не было такой возможности. Попробовать себя в другом амплуа ему предложил "СТС". "Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино. Например, фильм Love, который "СТС" тоже поддерживает", – поведал юморист. Он подчеркнул, что это не был шаг назад, и он крайне благодарен тому, что все произошло именно так.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?