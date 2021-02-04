Ошибка природы: Меган Маркл заплакала из-за вскрывшейся правды о ее молодости

Отношения между Меган Маркл и ее сводной сестрой американкой Самантой Грант всегда были натянутыми. После того, как Меган вышла замуж за принца, родственных связей и вовсе как не бывало.
Саманта грозила выпустить книгу о всех пороках Маркл.Часть ее злобного замысла все же осуществилась.
Меган Маркл общается только с матерью Дорией Рэгланд. С отцом Томасом Марклом герцогиня не знается. Его даже не позвали на свадьбу. Именно в этом обвиняла герцогиню Сассекскую Саманта, ведь отец у них общий.
"Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца", – негодовала 56-летняя Саманта.
Все свои обиды и злобу Грант вылила на страницы автобиографичной книги, которую назвала "Дневник сестры принцессы-выскочки: мемуары, часть 1". Судя по заголовку, это только начало истории.
В книге Саманта рассказала о детстве и юности Меган Маркл. Обвиняет она и принца Гарри в высокомерии и оскорблениях. Однажды он заявил, что королевство стало ее семьей, которой у нее никогда не было.
Также Саманта пишет, что причиной разрыва отношений стала надменность Меган Маркл. По словам сводной сестры герцогини, о ней говорят совсем не то, что она из себя представляет на самом деле.
Брак принца Гарри и Меган Маркл Саманта назвала "пощечиной королеве" и сочла ошибкой природы. По данным инсайдеров, Меган Маркл заплакала, когда узнала о выходе книги.
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