Ошибка природы: Меган Маркл заплакала из-за вскрывшейся правды о ее молодости

Сводная сестра Меган Маркл угрожала выдать всю ее нелицеприятную подноготную в своей книге, которую намеревалась выпустить сразу после свадьбы герцогини и принца Гарри. Родственница Маркл была уверена, что книга развалит брак сестры.

Отношения между Меган Маркл и ее сводной сестрой американкой Самантой Грант всегда были натянутыми. После того, как Меган вышла замуж за принца, родственных связей и вовсе как не бывало.

Саманта грозила выпустить книгу о всех пороках Маркл.Часть ее злобного замысла все же осуществилась.

Меган Маркл общается только с матерью Дорией Рэгланд. С отцом Томасом Марклом герцогиня не знается. Его даже не позвали на свадьбу. Именно в этом обвиняла герцогиню Сассекскую Саманта, ведь отец у них общий.

"Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца", – негодовала 56-летняя Саманта.



Все свои обиды и злобу Грант вылила на страницы автобиографичной книги, которую назвала "Дневник сестры принцессы-выскочки: мемуары, часть 1". Судя по заголовку, это только начало истории.

В книге Саманта рассказала о детстве и юности Меган Маркл. Обвиняет она и принца Гарри в высокомерии и оскорблениях. Однажды он заявил, что королевство стало ее семьей, которой у нее никогда не было.

Также Саманта пишет, что причиной разрыва отношений стала надменность Меган Маркл. По словам сводной сестры герцогини, о ней говорят совсем не то, что она из себя представляет на самом деле.

Брак принца Гарри и Меган Маркл Саманта назвала "пощечиной королеве" и сочла ошибкой природы. По данным инсайдеров, Меган Маркл заплакала, когда узнала о выходе книги.