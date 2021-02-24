Полуголая пышка Черно из "Дома-2" в БДСМ-наряде ужаснула народ: Как это развидеть?

В личном блоге экс-участница телестройки опубликовала откровенный снимок. На фотографии Саша Черно позирует в одном полупрозрачном белье. Тело пышки опоясано цепями, и она томно смотрит в кадр.
Под провокационным снимком бывшая участница шоу "Дом-2" рассказала о том, что является ее главным пороком. По словам девушки, многие думают, что ее проблема – лень, однако это не так. "Мои? Главный порок-это страх. Как раз-таки которыи? после и порождает лень (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Саша Черно.
Как отметила экс-участница "Дома-2", она очень боится, что у нее ничего не получится. Сейчас она каждый день себя уговаривает просто брать и делать то, что должна, однако не всегда выходит так, как хотелось бы.
Поклонники неоднозначно приняли пост Саши Черно. Особенно сильно народ впечатлила откровенная фотография полной девушки. Подписчики отметили, что блогеру не стоило публиковать подобный контент.
"Перебор, пока перебор", "Выколите мне глаза", "Сань, ты чего? С дуба рухнула?!", "Как это развидеть?", "Жестяк, это хорошо конечно что женщина без комплексов, но для окружающих это фото.... перебор", "Антисекс", "Свиноматка", "Что за тумба юмба", – написали в комментариях.
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