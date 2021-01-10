Пышка из "Дома-2" бьет тревогу из-за тяжелой болезни сына

Звезда шоу "Дом-2" Саша Черно пожаловалась поклонникам на тяжелые задачи, которые взвалились на ее плечи. Маленький сын звезды заболел и нарушил спокойствие своей матери.

Саша Черно и Иосиф Оганесян счастливы в браке уже более двух лет. Их общему сыну Стефану еще нет и шести месяцев, но мальчика уже сразил тяжелый недуг. Его родители, экс-участники шоу "Дом-2", очень переживают за состояние здоровья ребенка. Об этом Саша Черно объявила поклонникам в своем инстаграм-канале.

Знаменитость призналась, что с началом болезни сына жизнь круто поменялась. У малыша высокая температура, его мучают сопли и кашель. С такими симптомами ребенку тяжело сохранять спокойствие. Непростые дни Саши Черно не проходят без истерик, а чувствует она себя как оголенный провод. По словам женщины, те, у кого нет детей, не могут даже представить, каких усилий стоит попытка избавить малыша от соплей.

Бывшая участница шоу "Дом-2" надеется, что совсем скоро Стефан перестанет болеть и в жизни ее семейства воцарится покой. Саша Черно хочет сделать красивые фотографии, поплавать с мужем в бассейне, и даже подумывает полететь на жаркий курорт, чтобы греться на солнце. Женщина отметила, что будет отмечать важную дату, когда ребенку исполнится шесть месяцев, это случится 30 января. Звезде шоу "Дом-2" не верится, что с момента рождения сына прошло уже так много времени.