Пышка из "Дома-2" бьет тревогу из-за тяжелой болезни сына

Саша Черно и Иосиф Оганесян счастливы в браке уже более двух лет. Их общему сыну Стефану еще нет и шести месяцев, но мальчика уже сразил тяжелый недуг. Его родители, экс-участники шоу "Дом-2", очень переживают за состояние здоровья ребенка. Об этом Саша Черно объявила поклонникам в своем инстаграм-канале.
Знаменитость призналась, что с началом болезни сына жизнь круто поменялась. У малыша высокая температура, его мучают сопли и кашель. С такими симптомами ребенку тяжело сохранять спокойствие. Непростые дни Саши Черно не проходят без истерик, а чувствует она себя как оголенный провод. По словам женщины, те, у кого нет детей, не могут даже представить, каких усилий стоит попытка избавить малыша от соплей.
Бывшая участница шоу "Дом-2" надеется, что совсем скоро Стефан перестанет болеть и в жизни ее семейства воцарится покой. Саша Черно хочет сделать красивые фотографии, поплавать с мужем в бассейне, и даже подумывает полететь на жаркий курорт, чтобы греться на солнце. Женщина отметила, что будет отмечать важную дату, когда ребенку исполнится шесть месяцев, это случится 30 января. Звезде шоу "Дом-2" не верится, что с момента рождения сына прошло уже так много времени.
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