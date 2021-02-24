Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
24 февраля
Лента новостей
16:44
"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости
16:43
"Я влюбилась": сбежавшая из России Седокова сделала заявление на фоне слухов о расставании
16:29
Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой
16:27
Так явно себя предлагать: показавшую сочный зад Муцениеце разделали под орех
16:00
Мороз, медведи и стаи волков: Снигирь внезапно оказалась в экстремальных условиях
15:57
Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей
15:49
Измотанный Бурак Озчивит из сериала "Основание: Осман" напугал худобой
15:49
Бомж: Лолита в лохмотьях и без макияжа потрясла своим видом
15:42
Жасмин сорвалась на хамство после вопроса о муже: Где ваш?
15:37
Тихановская высказалась о принадлежности Крыма: Это очевидно
15:27
"На неделю выпала": изнуренная голодом Мороз радуется кабачкам и каше
15:09
Экс-любовники покидают сериал "Ветреный" после слухов о возобновлении романа
15:00
Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл
14:56
"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей
14:52
"Счастливые трусов не надевают": Ревва показал фото из постели
14:40
Москвича задержали с двумя килограммами наркотиков
14:35
Никогда не был дамским угодником: вскрылись новые детали в деле обвиняемого в изнасиловании Депардье
14:34
Под Тверью в аварии с участием фуры погибли три человека
14:33
Умер ведущий легендарной советской "Кинопанорамы" Даль Орлов
14:23
Перепуганный Леонов нагишом бежал от тигра на съемках фильма "Полосатый рейс"
14:20
Волочкова обратилась к тяжелобольному любимому мужчине
14:16
Бывший муж променял Гагарину на другую певицу
14:13
В Кремле объяснили появление Путина в мороз без шапки
14:11
"Все идет из семьи!": Тодоренко врезала Топалову после проверки на прочность
14:04
Лукашенко на встрече с Путиным выглядел как российский губернатор – эксперт Болкунец
13:53
В Кремле ответили на вопрос об отмене призыва в армию
13:49
"Состояние разорвавшейся бомбы": бывшая невеста Баскова сделала признание
13:41
Полуголая пышка Черно из "Дома-2" в БДСМ-наряде ужаснула народ: Как это развидеть?
13:38
При столкновении автобуса и такси в Сочи пострадали люди
13:27
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
13:18
65-летняя Хакамада откровенно о фригидности и сексуальном партнере
13:08
"Преданнее, чем собака": Бузова поделилась болью после расставания с любовником
13:05
Тихановская назвала Лукашенко хитрым и жестоким человеком: До последнего верила в его человечность
12:53
"Баба на самоваре": Стриженову затравили за нелепый наряд
12:50
"Жирный слон": Муцениеце больно ткнула в полнеющего сына
12:30
В подмосковной деревне Жуковка загорелся ресторан
12:25
"Безумный аристократ": разведенная Ольга Кабо показала любимого мужчину
12:21
"Тема мужественности больная для Ксении": Абрикосов из "Дома-2" прошелся по Бородиной
11:46
"Всю ночь тошнило": перебинтованный Манукян еле шевелится в больничной койке
11:35
"Просто попрошайки": невеста Данко жестко приложила алиментщиц
11:34
Анна Хилькевич из "Универа" сообщила об усыновлении
11:27
"Не хочу быть, как ты!": повзрослевшая дочь решила разъехаться с Еленой Воробей
11:18
Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона
11:07
В России ответили на обвинения Запада в нарушении прав человека в Крыму: Им проще распространять небылицы
11:01
"Ужасно романтичные": замужняя Мельникова заявила о новых отношениях
10:54
Ждущая ребенка Меган Маркл впервые предстала перед публикой
10:50
"Кровь в квартире": вдовец Легкоступовой сделал громкое заявление
10:45
В Москве найден мертвым актер Дмитрий Писаренко
10:16
Народ нашел поразительное сходство отца Карпович с Прилучным
10:12
"Я жила в аду": финалистка "Холостяка" прервала молчание после смертельного ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
СМИ: Самолет Лукашенко не пустили в воздушное пространство Украины
"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении
Политолог Озимко спрогнозировал итоги визита Лукашенко в Сочи: Белорусская власть скорректирует внутреннюю политику
Шоу-бизнес
Бомж: Лолита в лохмотьях и без макияжа потрясла своим видом

Бомж: Лолита в лохмотьях и без макияжа потрясла своим видом

Лолита Милявская. Фото: Дни.ру
Юрий Грымов, который уже пятый год руководит театром "Модерн", старается давать всем сестрам по серьгам – в репертуаре есть и "Война и мир", и спектакль про Курта Кобейна. Режиссер не боится экспериментов. Но, пожалуй, самым смелым его решением стало приглашение Лолиты на главную роль в драматическом спектакле.
прочитано 675 раз

Гоголевская "Женитьба" не сходит с театральных подмостков – сегодня иди на нее хоть в театр имени Маяковского, где блистает Светлана Немоляева, хоть в Малый театр, где играет Ирина Муравьева. Но поставленный Юрием Грымовым спектакль в "Модерне" – явление совершенно особое. Режиссер объединил на сцене три пьесы – "Женитьбу" Николая Гоголя, с "За чем пойдешь, то и найдешь" (ее часто называют "Женитьбой Бальзаминова") Александра Островского и "Предложением" Антона Чехова. В каждом из этих классических произведений есть невеста, которая и стала связующей нитью. К Агафье Тихоновне в "Модерне" сватаются и Бальзаминов, и Ломов. И выглядит такая неожиданная связка очень органично.

ПО ТЕМЕ

"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа

Но Грымов был бы не Гримов, не придумай он оригинальный ход. Никакого нафталина и костюмов из XIX века. Его герои – бомжи, которые живут на заполненной спутниковыми тарелками крыши многоэтажки. Тут же валяется огромный заброшенный ржавый серп и молот, который прежде, вероятно, украшал фасад, а теперь снят и заброшен как хлам. Брошены и люди.

Путешествие на Сицилию отставного лейтенанта Жевакина (Константин Конушкин), чиновничья служба Подколесина (Юрий Анпилогов) и Яичницы (Петр Ступин) – все в прошлом. В новых реалиях они оказались никому не нужны и стали бомжами. Все, что у них осталось – воспоминания и некогда парадная, а теперь превратившаяся в лохмотья, одежда.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

И невеста Агафья Тихоновна на их фоне очень богата. Ее приданое – старые матрасы и книги, картины, коробки, пакеты. Все то, чему место давно на свалке, но что так греет душу... Да и сама она – в лохмотьях, без макияжа, без лоска. И в этом – ее очарование!

Кто бы мог подумать, что Лолита окажется интересной характерной драматической актрисой. В роли Агафьи Тихоновны она органична – ей удалось показать комическое начало, быть на сцене трогательной, беззащитной. "Для меня самое важное в спектакле то, что в версии Юрия Грымова Агафья Тихоновна – не дура" – улыбается Лолита.

Возможно, она, играя эту роль, вспоминает какие-то личные моменты своей биографии, ведь были среди ее мужей самые разные по статусу, доходу, комплекции и возрасту. Как говорится, "если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..."

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Удивительно, что не меняя классических текстов, Грымову удалось создать очень сатирический спектакль. Чего только стоит чеховский Ломов, как две капли воды и внешностью, и голосом похожий на президента Беларуси Александр Лукашенко. И когда он на ржавом серпе и молоте мелом рисует схему, где "Воловьи Лужки граничат с вашим березняком", зал просто лежит от смеха. "Из бумаг это видно... Воловьи Лужки были когда-то спорными, это – правда; но теперь всем известно, что они мои. И спорить тут нечего. Изволите ли видеть, бабушка моей тетушки отдала эти Лужки в бессрочное и в безвозмездное пользование крестьянам дедушки вашего батюшки", – убеждает Ломов Купердягину. И все, конечно, узнают события по переустройству границ, свидетелями которых мы все являемся А когда появляются огромные глаза Самого Главного, сомнений не остается.

Грымов выстраивает каждую сцену словно кадр в кино – у него большой опыт. Здесь все важно, все значимо – от звука хода часов, которые словно бы отмеряют бабий век Агафьи Тихоновны до культовых советских песен, где и "Александра", "Как молоды мы были", "Космодром". Это шлягеры той эпохи, которая ушла вместе с серпом и молотом.

"Женитьба" с Лолитой, конечно, станет событием театральной Москвы. Трактовка, актерская игра, идея, преображение Лолиты – здесь все достойно внимания. Играть же спектакль певица планирует дважды в месяц, совмещая работу на театральной и эстрадной сценах.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 24 февраля 2021, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

комментарии

Ответить:

Гость630073
Пожаловаться Ответить
Вот такая она и в настоящей жизни! Мерзкая, хамоватая и наглая!
Гость626012
Пожаловаться Ответить
У актрисы подалася? Ну, нет к ней интереса. А, если бы не бухала, то цены ей, не было бы.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова

Обнародованы солидные суммы
Шоу-бизнес

"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко

Пятая жена юмориста очень нервная
Шоу-бизнес

Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл

Наказание будет суровым

Шоу-бизнес

Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей

Звезда блеснула обновками

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+