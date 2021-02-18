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Немоляева шокирована смертью Мягкова: Многое сделал

Немоляева шокирована смертью Мягкова: Многое сделал

Светлана Немоляева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова потрясла всю страну. Поклонники, друзья и коллеги выражают соболезнования близким актера, в частности – звезда советского кино Светлана Немоляева. В беседе с журналистами она отметила, что уходит целое поколение.
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Светлана Немоляева восторгалась Андреем Мягковым, ведь он являлся артистом с большой буквы. Актрисе нравится, как ее коллега сыграл в фильме "Братья Карамазовы". По словам Светланы Владимировны, Андрей Васильевич был очень доброжелательным, радостным, поднимал настроение окружающим своим оптимизмом.

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Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

Немоляева благодарна судьбе, что ей довелось работать с таким артистом, как Мягков. Они вместе снимались в фильмах "Служебный роман", "Гараж" и "4:0 в пользу Танечки". "[Андрей Васильевич] многое сделал в искусстве", – считает 83-летняя актриса.

Напомним, 18 февраля супруга Анастасия Вознесенская обнаружила артиста без сознания в его доме и вызвала медиков. Мягков умер до приезда скорой помощи. По предварительным данным, артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Трагическую новость прокомментировали и другие коллеги Андрея Мягкова, сообщает телеканал "360". Например, 79-летняя звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска, выйдя на связь с журналистами, призналась, что раздавлена смертью артиста. 82-летняя Лия Ахеджакова тоже испытывает боль, скорбя по талантливому актеру.

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Автор: 18 февраля 2021, 13:19 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость624221
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Уходят старые актеры,а новых имен так мало.Светлая память.
Гость628991
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Права Немоляева,поколение прекрасных актёров уходит,останутся только "сериальщики" так жалко,Мягков был очень талантлив,Светлая память о нём сохранится в сердцах людей.
Гость617980
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Любимый актёр. Больно. Светлая память.
Гость623630
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Очень жаль. Соболезнования родным и близким и всем нам.
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