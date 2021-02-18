Немоляева шокирована смертью Мягкова: Многое сделал

Светлана Немоляева восторгалась Андреем Мягковым, ведь он являлся артистом с большой буквы. Актрисе нравится, как ее коллега сыграл в фильме "Братья Карамазовы". По словам Светланы Владимировны, Андрей Васильевич был очень доброжелательным, радостным, поднимал настроение окружающим своим оптимизмом.
Немоляева благодарна судьбе, что ей довелось работать с таким артистом, как Мягков. Они вместе снимались в фильмах "Служебный роман", "Гараж" и "4:0 в пользу Танечки". "[Андрей Васильевич] многое сделал в искусстве", – считает 83-летняя актриса.
Напомним, 18 февраля супруга Анастасия Вознесенская обнаружила артиста без сознания в его доме и вызвала медиков. Мягков умер до приезда скорой помощи. По предварительным данным, артист скончался от острой сердечной недостаточности.
Трагическую новость прокомментировали и другие коллеги Андрея Мягкова, сообщает телеканал "360". Например, 79-летняя звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска, выйдя на связь с журналистами, призналась, что раздавлена смертью артиста. 82-летняя Лия Ахеджакова тоже испытывает боль, скорбя по талантливому актеру.
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