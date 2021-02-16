"Не погубите, умоляю!": рыдающая Немоляева упала на колени

83-летняя Светлана Немоляева служит в театре имени Маяковского уже 62 года. Она здесь – прима. Только что состоялась премьера спектакля "Как важно быть серьезным", где Светлана Владимировна играет вместе со свой внучкой Полиной Лазаревой. И зрители идут просто чтобы увидеть этот блистательный дуэт. Но на руках Немоляеву здесь носили не всегда...

Светлана Немоляева двадцать лет проработали под руководством главного режиссера театра Маяковского Андрея Гончарова. Все знают, каким властным и деспотичным он был. И Светлане Владимировне доставалось сильнее других.

"Страшно плакала и вообще думала, что не выживу, – вспоминает она. – Гончаров был со мной безудержно жесток. Я была у него девочкой для битья. Да и вся труппа была такая же, кроме двух актеров: Армена Джигарханяна и Наташи Гундаревой. Только они не подвергались его экзекуциям".

Немоляева говорит, что Гончаров был крайне требовательным и безжалостным. И терпеть не мог, если его указания не схватываются на лету. "Он ненавидел актеров, которые не понимали это так же с ходу, – рассказала актриса.. "Вы что, идиоты? – кричал он. – Я это понимаю, а вы не можете это сделать". Он не стеснялся ни в выражениях, ни в ненависти, ни в чем, когда его что-то бесило".

Гончаров считал, что важнее театра быть ничего не может. Поэтому работающим в Маяковке актерам было крайне трудно улизнуть на съемки в кино. Но интересно, что когда в 1979 году Эльдар Рязанов начал снимать фильм "Гараж", где Немоляевой досталась роль жены Гуськова, Гончаров ее отпустил. Правда, совсем на короткий срок.

"Через три дня съемок я узнала, что меня распределили в новую пьесу Эдика Радзинского, – рассказала актриса "Известиям"– Там было две роли: в одной – Татьяна Доронина, в другой – я. И Таня сказала, что без Светы Немоляевой репетировать не будет. Гончаров вызвал меня и сказал: "Все, кончай сниматься! Будешь репетировать". Я упала на колени, ну, сцена из мелодрамы: "Отпустите, не погубите, умоляю!" В общем, отпустил"