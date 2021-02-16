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"Не погубите, умоляю!": рыдающая Немоляева упала на колени

Светлана Немоляева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
83-летняя Светлана Немоляева служит в театре имени Маяковского уже 62 года. Она здесь – прима. Только что состоялась премьера спектакля "Как важно быть серьезным", где Светлана Владимировна играет вместе со свой внучкой Полиной Лазаревой. И зрители идут просто чтобы увидеть этот блистательный дуэт. Но на руках Немоляеву здесь носили не всегда...
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Светлана Немоляева двадцать лет проработали под руководством главного режиссера театра Маяковского Андрея Гончарова. Все знают, каким властным и деспотичным он был. И Светлане Владимировне доставалось сильнее других.

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 Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

"Страшно плакала и вообще думала, что не выживу, – вспоминает она. – Гончаров был со мной безудержно жесток. Я была у него девочкой для битья. Да и вся труппа была такая же, кроме двух актеров: Армена Джигарханяна и Наташи Гундаревой. Только они не подвергались его экзекуциям".

Немоляева говорит, что Гончаров был крайне требовательным и безжалостным. И терпеть не мог, если его указания не схватываются на лету. "Он ненавидел актеров, которые не понимали это так же с ходу, – рассказала актриса.. "Вы что, идиоты? – кричал он. – Я это понимаю, а вы не можете это сделать". Он не стеснялся ни в выражениях, ни в ненависти, ни в чем, когда его что-то бесило".

Гончаров считал, что важнее театра быть ничего не может. Поэтому работающим в Маяковке актерам было крайне трудно улизнуть на съемки в кино. Но интересно, что когда в 1979 году Эльдар Рязанов начал снимать фильм "Гараж", где Немоляевой досталась роль жены Гуськова, Гончаров ее отпустил. Правда, совсем на короткий срок.

"Через три дня съемок я узнала, что меня распределили в новую пьесу Эдика Радзинского, – рассказала актриса "Известиям"– Там было две роли: в одной – Татьяна Доронина, в другой – я. И Таня сказала, что без Светы Немоляевой репетировать не будет. Гончаров вызвал меня и сказал: "Все, кончай сниматься! Будешь репетировать". Я упала на колени, ну, сцена из мелодрамы: "Отпустите, не погубите, умоляю!" В общем, отпустил"

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Автор: 16 февраля 2021, 08:26 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
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