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Апрель 6, 2017
просмотры: 123

Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене

567

18 апреля прославленная актриса Светлана Немоляева отмечает юбилей. Звезде фильмов "Гараж", "Служебный роман" и многих других исполняется 80 лет. В честь круглой даты

Московский академический театр имени Владимира Маяковского поставил пьесу Александра Островского "Бешеные деньги", в которой Немоляева сыграла главную женскую роль. Партнершей Светланы оказалась ее внучка, актриса Полина Лазарева. На сцене артистки эмоционально выясняют отношения, плачут, смеются, интригуют.

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