Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене

18 апреля прославленная актриса Светлана Немоляева отмечает юбилей. Звезде фильмов "Гараж", "Служебный роман" и многих других исполняется 80 лет. В честь круглой даты
Московский академический театр имени Владимира Маяковского поставил пьесу Александра Островского "Бешеные деньги", в которой Немоляева сыграла главную женскую роль. Партнершей Светланы оказалась ее внучка, актриса Полина Лазарева. На сцене артистки эмоционально выясняют отношения, плачут, смеются, интригуют.
Китайскому актеру исполняется 63 года
Катя Жужа похвасталась эротическими снимками
Маленький фигурист с партнершей станцевал "Калинку-малинку"
Спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры
"Голый" снимок певца имел оглушительный успех
Ухажер на год старше отца девушки
Невероятная история девушки, которая превратилась в мужчину-бодибилдера
Dni.Ru сделали подборку самых необычных образов артиста
В разных городах страны проходят акции памяти
Взрыв прогремел на станциях "Сенная" и "Технологический институт" "синей" ветки метро Санкт-Петербурга
Сестра поблагодарила покойную певицу за племянника
Девушке пришлось расстаться с командой из-за похудения
Телеведущая противопоставляет себя Алле Пугачевой
Ставшая мамой певица шокировала поклонников своим весом