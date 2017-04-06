Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене

18 апреля прославленная актриса Светлана Немоляева отмечает юбилей. Звезде фильмов "Гараж", "Служебный роман" и многих других исполняется 80 лет. В честь круглой даты

Московский академический театр имени Владимира Маяковского поставил пьесу Александра Островского "Бешеные деньги", в которой Немоляева сыграла главную женскую роль. Партнершей Светланы оказалась ее внучка, актриса Полина Лазарева. На сцене артистки эмоционально выясняют отношения, плачут, смеются, интригуют.