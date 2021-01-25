"Никто не обрадовался": внучка Немоляевой пошла против воли родни

Отец молодой актрисы – Александр Лазарев-младший. Дед – ныне покойный Лазарев-старший. Бабушка – легендарная Светлана Немоляева. Да и почти все остальные родственники так или иначе связаны с кино или сценой. Кажется, сам бог велел Полине продолжать столь мощную актерскую династию. Но далеко не все в семье прониклись ее желанием стать актрисой.
"Меня все отговаривали от поступления в театральный, – вспоминает Полина. – Никто дома не обрадовался этому моему решению. Только бабушка поддержала в стремлении стать артисткой".
Теперь, работая в знаменитом столичном академическом театре, Лазарева понимает, чего боялась ее родня. "Ни одни здравомыслящий артист не пожелает такой судьбы своему ребенку", – говорит она.
Полина в 2010 году окончила режиссерский факультет (актерская группа) РАТИ-ГИТИС и пришла в театр Маяковского. Но, по ее словам, предвзятого к себе отношения там она никогда не чувствовала – никто не шептался, что-де она блатная. Да и своим талантом она доказала всем, что не просто чья-то дочка или внучка.
"Я выросла в этом театре, много раз ездили с ним на гастроли, знакома со всеми работниками сцены и закулисья, – призналась Полина. – Конечно, я боялась, что меня будут воспринимать в штыки. Но отношения со всеми сложились теплыми, мне очень комфортно работать. Хотя, может быть, я ошибаюсь и чего-то, происходящего за спиной, не замечаю".
Сегодня знаменитая бабушка всячески опекает внучку. "Мы с ней выпустили уже не один совместный спектакль ("Бешеные деньги", "Таланты и поклонники" – Прим. ред.), и она мне всегда дает ценные советы и относительно профессии, и относительно того, как надо вести себя в театре", – радуется Полина Лазарева.
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