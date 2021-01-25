"Никто не обрадовался": внучка Немоляевой пошла против воли родни

Светлана Немоляева – прима московского театра имени Маяковского. Она служит там с 1959 года и сыграла в более чем полусотне спектаклей. А в последние десять сезонов с ней в труппе состоит и внучка – Полина Лазарева. Корреспондент "Дни.ру" встретился с представителями славной актерской династии на кинопремии "Золотой орел".

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